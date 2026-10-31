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Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUB Black купить с доставкой в Москве
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Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUB Black

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Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUB Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 221031
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUB Black
3 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUB Black

Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUB Black

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUB Black




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Описание
Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUB Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиотелефон Panasonic KX-TG1711 RUB Black - стоимость товара 3230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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