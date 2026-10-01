Чехол силиконовый iBox Crystal для Honor X9a, с усиленными углами (прозрачный)
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
В наличии
Код товара: 620222
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
260 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20
Описание товара Чехол силиконовый iBox Crystal для Honor X9a, с усиленными углами (прозрачный)
Практичный и тонкий силиконовый чехол защищает телефон от царапин, ударов и других повреждений. Чехол изготовлен из высококачественного материала, плотно облегает смартфон и имеет все необходимые технологические отверстия, соответствующие модели телефона. Силиконовый чехол iBox Crystal долгое время сохраняет свою первоначальную форму и не растягивается на смартфоне.
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Практичный и тонкий силиконовый чехол защищает телефон от царапин, ударов и других повреждений. Чехол изготовлен из высококачественного материала, плотно облегает смартфон и имеет все необходимые технологические отверстия, соответствующие модели телефона. Силиконовый чехол iBox Crystal долгое время сохраняет свою первоначальную форму и не растягивается на смартфоне.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол силиконовый iBox Crystal для Honor X9a, с усиленными углами (прозрачный) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 260 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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