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Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый купить с доставкой в Москве
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Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый

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Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 1
Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 2
Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 3
Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 4
Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 5
Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 6
Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 7
Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 8
Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 9
Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 10
Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 11
Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 12
Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 13
Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 14
Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 15
Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
2
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 1
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 2
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 3
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 4
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 5
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 6
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 7
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 8
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 9
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 10
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 11
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 12
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 13
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 14
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 15
  • Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619455
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
2
Комплектация
Измельчитель (моторный блок; нескользящая силиконовая основа; защитная крышка; стеклянная чаша; лезвия из нержавеющей стали х2; пластиковая лопатка); инструкция с гарантийным талоном
Цвет
синий
Размеры в упаковке, см
24х14х14
Вес, кг.
1.59

Описание товара Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый

Описание товара Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый Смотрите также: Аксессуары к кухонным комбайнам , Аксессуары к мясорубкам , Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки

Отзывы о товаре Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
2
Комплектация
Измельчитель (моторный блок; нескользящая силиконовая основа; защитная крышка; стеклянная чаша; лезвия из нержавеющей стали х2; пластиковая лопатка); инструкция с гарантийным талоном
Цвет
синий
Описание
Описание товара Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый Смотрите также: Аксессуары к кухонным комбайнам , Аксессуары к мясорубкам , Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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