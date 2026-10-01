Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619455
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
2
Комплектация
Измельчитель (моторный блок; нескользящая силиконовая основа; защитная крышка; стеклянная чаша; лезвия из нержавеющей стали х2; пластиковая лопатка); инструкция с гарантийным талоном
Цвет
синий
Размеры в упаковке, см
24х14х14
Вес, кг.
1.59
Описание товара Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый
Описание товара Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый Смотрите также: Аксессуары к кухонным комбайнам , Аксессуары к мясорубкам , Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки
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Бренд
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
2
Комплектация
Измельчитель (моторный блок; нескользящая силиконовая основа; защитная крышка; стеклянная чаша; лезвия из нержавеющей стали х2; пластиковая лопатка); инструкция с гарантийным талоном
Цвет
синий
Описание товара Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый Смотрите также: Аксессуары к кухонным комбайнам , Аксессуары к мясорубкам , Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
Измельчитель электрический Hyundai HYC-G4208 1.5л. 500Вт синий/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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