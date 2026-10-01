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Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2)

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Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2) - фото 1
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2) - фото 2
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2) - фото 3
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2) - фото 4
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2) - фото 5
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2) - фото 1
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2) - фото 2
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2) - фото 3
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2) - фото 4
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2) - фото 5
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619296
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, г.
710

Описание товара Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2)

Видеокарта MSI GeForce RTX 3050 обеспечивает отличную производительность для геймеров, работая на базе Ampere — архитектуры NVIDIA RTX второго поколения. Она оснащена улучшенными ядрами RT и тензорными ядрами и высокоскоростной памятью G6 для потрясающих игровых возможностей.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарты
Описание
Видеокарта MSI GeForce RTX 3050 обеспечивает отличную производительность для геймеров, работая на базе Ampere — архитектуры NVIDIA RTX второго поколения. Она оснащена улучшенными ядрами RT и тензорными ядрами и высокоскоростной памятью G6 для потрясающих игровых возможностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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