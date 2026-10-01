Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619296
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, г.
710
Описание товара Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2)
Видеокарта MSI GeForce RTX 3050 обеспечивает отличную производительность для геймеров, работая на базе Ampere — архитектуры NVIDIA RTX второго поколения. Она оснащена улучшенными ядрами RT и тензорными ядрами и высокоскоростной памятью G6 для потрясающих игровых возможностей.
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Видеокарта MSI GeForce RTX 3050 обеспечивает отличную производительность для геймеров, работая на базе Ampere — архитектуры NVIDIA RTX второго поколения. Она оснащена улучшенными ядрами RT и тензорными ядрами и высокоскоростной памятью G6 для потрясающих игровых возможностей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3050 8192Mb (RTX 3050 AERO ITX 8G OCV2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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