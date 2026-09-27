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Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка

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Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 1
Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 2
Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 3
Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 4
Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 5
Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 6
Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 7
Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 8
Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 9
Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
Duets
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 1
  • Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 2
  • Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 3
  • Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 4
  • Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 5
  • Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 6
  • Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 7
  • Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 8
  • Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 9
  • Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 230 руб. 
Начислим 226 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617540
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка
7 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435371306]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
Duets
Жанр
Jazz
Трек-лист
Little Something with Melody Gardot, It’s Probably Me with Eric Clapton, Stolen Car with Myl?ne Farmer, Desert Rose with Cheb Mami, Rise and Fall with Craig David, Whenever I Say Your Name with Mary J. Blige, Don’t Make Me Wait with Shaggy, Reste with GIMS, We'll Be Together with Annie Lennox, L'amour C'est Comme Un Jour with Charles Aznavour, My Funny Valentine with Herbie Hancock, Fragile with Julio Iglesias, Mama with Gashi, September with Zucchero (previously unreleased, new recording), Prac
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Little Something with Melody Gardot, It’s Probably Me with Eric Clapton, Stolen Car with Myl?ne Farmer, Desert Rose with Cheb Mami, Rise and Fall with Craig David, Whenever I Say Your Name with Mary J. Blige, Don’t Make Me Wait with Shaggy, Reste with GIMS, We'll Be Together with Annie Lennox, L'amour C'est Comme Un Jour with Charles Aznavour, My Funny Valentine with Herbie Hancock, Fragile with Julio Iglesias, Mama with Gashi, September with Zucchero (previously unreleased, new recording), Practical Arrangement with Jo Lawry, None Of Us Are Free with Sam Moore, In The Wee Small Hours Of The Morning with Chris Botti

Отзывы о товаре Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435371306]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
Duets
Жанр
Jazz
Трек-лист
Little Something with Melody Gardot, It’s Probably Me with Eric Clapton, Stolen Car with Myl?ne Farmer, Desert Rose with Cheb Mami, Rise and Fall with Craig David, Whenever I Say Your Name with Mary J. Blige, Don’t Make Me Wait with Shaggy, Reste with GIMS, We'll Be Together with Annie Lennox, L'amour C'est Comme Un Jour with Charles Aznavour, My Funny Valentine with Herbie Hancock, Fragile with Julio Iglesias, Mama with Gashi, September with Zucchero (previously unreleased, new recording), Prac
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Little Something with Melody Gardot, It’s Probably Me with Eric Clapton, Stolen Car with Myl?ne Farmer, Desert Rose with Cheb Mami, Rise and Fall with Craig David, Whenever I Say Your Name with Mary J. Blige, Don’t Make Me Wait with Shaggy, Reste with GIMS, We'll Be Together with Annie Lennox, L'amour C'est Comme Un Jour with Charles Aznavour, My Funny Valentine with Herbie Hancock, Fragile with Julio Iglesias, Mama with Gashi, September with Zucchero (previously unreleased, new recording), Practical Arrangement with Jo Lawry, None Of Us Are Free with Sam Moore, In The Wee Small Hours Of The Morning with Chris Botti
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 7230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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