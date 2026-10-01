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Benny Andersson - Piano (coloured) (0028948620609) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Benny Andersson - Piano (coloured) (0028948620609) виниловая пластинка

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Benny Andersson - Piano (coloured) (0028948620609) виниловая пластинка - фото 1
Benny Andersson - Piano (coloured) (0028948620609) виниловая пластинка - фото 2
Benny Andersson - Piano (coloured) (0028948620609) виниловая пластинка - фото 3
Benny Andersson - Piano (coloured) (0028948620609) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Benny Andersson
Альбом (сингл)
Piano (coloured)
Жанр
Зарубежные композиторы
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Benny Andersson - Piano (coloured) (0028948620609) виниловая пластинка - фото 1
  • Benny Andersson - Piano (coloured) (0028948620609) виниловая пластинка - фото 2
  • Benny Andersson - Piano (coloured) (0028948620609) виниловая пластинка - фото 3
  • Benny Andersson - Piano (coloured) (0028948620609) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617499
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0028948620609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Benny Andersson
Альбом (сингл)
Piano (coloured)
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
I Let The Music Speak, You And I, Aldrig, Thank You For The Music, Stockholm By Night, Chess, The Day Before You Came, Someone Else’s Story, Midnattsdans, M?larskolan, I Wonder (Departure), Embassy Lament, Anthem, My Love, My Life, Mountain Duet, Flickornas Rum, Efter Regnet, Tr?stevisa, En Skrift I Sn?n, Happy New Year, I Gott Bevar
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Benny Andersson - Piano (coloured) (0028948620609) виниловая пластинка

Piano - альбом 2017 года шведского композитора, музыканта, музыкального продюсера Бенни Андерссона, наиболее известного как участника группы ABBA. В альбом включены песни ABBA (в т.ч. из мюзикла Шахматы) в исполнении пианиста. Лимитированное переиздание на золотом 180-граммовом виниле. Бении Андерссон - шведский композитор, музыкант, музыкальный продюсер. Помимо творческой карьеры в группе ABBA, написал музыку к нескольким фильмам: The Seduction Of Inga (начало 1970-х гг.), Mio in the Land of Faraway (1986 г., в сотрудничестве с Андерсом Эльясом), Songs from the Second Floor (2000 г.). В 1992 году написал заставочную мелодию для проходившего в Швеции чемпионата Европы по футболу, ставшую популярной.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0028948620609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Benny Andersson
Альбом (сингл)
Piano (coloured)
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
I Let The Music Speak, You And I, Aldrig, Thank You For The Music, Stockholm By Night, Chess, The Day Before You Came, Someone Else’s Story, Midnattsdans, M?larskolan, I Wonder (Departure), Embassy Lament, Anthem, My Love, My Life, Mountain Duet, Flickornas Rum, Efter Regnet, Tr?stevisa, En Skrift I Sn?n, Happy New Year, I Gott Bevar
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Piano - альбом 2017 года шведского композитора, музыканта, музыкального продюсера Бенни Андерссона, наиболее известного как участника группы ABBA. В альбом включены песни ABBA (в т.ч. из мюзикла Шахматы) в исполнении пианиста. Лимитированное переиздание на золотом 180-граммовом виниле. Бении Андерссон - шведский композитор, музыкант, музыкальный продюсер. Помимо творческой карьеры в группе ABBA, написал музыку к нескольким фильмам: The Seduction Of Inga (начало 1970-х гг.), Mio in the Land of Faraway (1986 г., в сотрудничестве с Андерсом Эльясом), Songs from the Second Floor (2000 г.). В 1992 году написал заставочную мелодию для проходившего в Швеции чемпионата Европы по футболу, ставшую популярной.
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