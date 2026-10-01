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Tony Allen - Secret Agent (4050538752601) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tony Allen - Secret Agent (4050538752601) виниловая пластинка

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Tony Allen - Secret Agent (4050538752601) виниловая пластинка - фото 1
Tony Allen - Secret Agent (4050538752601) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tony Allen
Альбом (сингл)
Secret Agent
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tony Allen - Secret Agent (4050538752601) виниловая пластинка - фото 1
  • Tony Allen - Secret Agent (4050538752601) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617497
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538752601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tony Allen
Альбом (сингл)
Secret Agent
Жанр
Soul
Трек-лист
Secret Agent, Ijo, Switch, Celebrate, Ayenlo, Busybody, Pariwo, Nina Lowo, Atuwaba, Alutere, Elewon Po
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tony Allen - Secret Agent (4050538752601) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Secret Agent, Ijo, Switch, Celebrate, Ayenlo, Busybody, Pariwo, Nina Lowo, Atuwaba, Alutere, Elewon Po



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Tony Allen - Secret Agent (4050538752601) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538752601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tony Allen
Альбом (сингл)
Secret Agent
Жанр
Soul
Трек-лист
Secret Agent, Ijo, Switch, Celebrate, Ayenlo, Busybody, Pariwo, Nina Lowo, Atuwaba, Alutere, Elewon Po
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Secret Agent, Ijo, Switch, Celebrate, Ayenlo, Busybody, Pariwo, Nina Lowo, Atuwaba, Alutere, Elewon Po


Теги товара: Соул
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