2Pac - The Best Of (Life) (0602435217406) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
2Pac
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 617491
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435217406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
2Pac
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Definition of A Thug Nigga, Still Ballin' (Nitty Remix), Until The End Of Time (RP Remix), Never Call U B**ch Again, They Don't Give A F**k About Us, Keep Ya Head Up, Ghetto Gospel, Brenda's Got A Baby, Thugz Mansion (2Pac Original) Acoustic, When I Get Free, Dopefiend's Diner
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 2Pac - The Best Of (Life) (0602435217406) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Definition of A Thug Nigga, Still Ballin' (Nitty Remix), Until The End Of Time (RP Remix), Never Call U B**ch Again, They Don't Give A F**k About Us, Keep Ya Head Up, Ghetto Gospel, Brenda's Got A Baby, Thugz Mansion (2Pac Original) Acoustic, When I Get Free, Dopefiend's Diner
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435217406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
2Pac
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Definition of A Thug Nigga, Still Ballin' (Nitty Remix), Until The End Of Time (RP Remix), Never Call U B**ch Again, They Don't Give A F**k About Us, Keep Ya Head Up, Ghetto Gospel, Brenda's Got A Baby, Thugz Mansion (2Pac Original) Acoustic, When I Get Free, Dopefiend's Diner
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Definition of A Thug Nigga, Still Ballin' (Nitty Remix), Until The End Of Time (RP Remix), Never Call U B**ch Again, They Don't Give A F**k About Us, Keep Ya Head Up, Ghetto Gospel, Brenda's Got A Baby, Thugz Mansion (2Pac Original) Acoustic, When I Get Free, Dopefiend's Diner
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
2Pac - The Best Of (Life) (0602435217406) виниловая пластинка - купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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