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Frank Zappa - The Grand Wazoo (0602448139740) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Zappa - The Grand Wazoo (0602448139740) виниловая пластинка

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0602448139740, Виниловая пластинка Zappa, Frank, The Grand Wazoo - фото 1
0602448139740, Виниловая пластинка Zappa, Frank, The Grand Wazoo - фото 2
0602448139740, Виниловая пластинка Zappa, Frank, The Grand Wazoo - фото 3
0602448139740, Виниловая пластинка Zappa, Frank, The Grand Wazoo - фото 4
0602448139740, Виниловая пластинка Zappa, Frank, The Grand Wazoo - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0602448139740, Виниловая пластинка Zappa, Frank, The Grand Wazoo - фото 1
  • 0602448139740, Виниловая пластинка Zappa, Frank, The Grand Wazoo - фото 2
  • 0602448139740, Виниловая пластинка Zappa, Frank, The Grand Wazoo - фото 3
  • 0602448139740, Виниловая пластинка Zappa, Frank, The Grand Wazoo - фото 4
  • 0602448139740, Виниловая пластинка Zappa, Frank, The Grand Wazoo - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617489
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Zappa - The Grand Wazoo (0602448139740) виниловая пластинка

The Grand Wazoo - студийный альбом Фрэнка Заппы и группы The Mothers, вышедший в 1972 году. Он был записан в период, когда Заппа оправлялся от последствий нападения в Лондоне. The Grand Wazoo вместе с Waka / Jawaka (1972) - это дебют Заппы с использованием биг-бэнда в джаз-фьюжн. Ремастированное переиздание в честь 50-летнего юбилея релиза на 180-гр чёрном виниле. Мастеринг Берни Грундмана с оригинальных мастер-лент. Американский музыкант и певец Фрэнк Заппа является одним из самых плодовитых композиторов своей эпохи. За свою 33-летнюю карьеру он выпустил более шестидесяти альбомов, записанных как сольно, так и со своей группой The Mothers Of Invention. Кроме того Заппа был талантливым звукоинженером и продюсером, почти все свои записи он спродюсировал лично. Творчество артиста сложно отнести к какому-либо определенному жанру, для него всегда были характерны эксперименты. Он успел поработать в самых разных стилях от прогрессивного рока до прото-панка, джаза и классики.

Отзывы о товаре Frank Zappa - The Grand Wazoo (0602448139740) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
The Grand Wazoo - студийный альбом Фрэнка Заппы и группы The Mothers, вышедший в 1972 году. Он был записан в период, когда Заппа оправлялся от последствий нападения в Лондоне. The Grand Wazoo вместе с Waka / Jawaka (1972) - это дебют Заппы с использованием биг-бэнда в джаз-фьюжн. Ремастированное переиздание в честь 50-летнего юбилея релиза на 180-гр чёрном виниле. Мастеринг Берни Грундмана с оригинальных мастер-лент. Американский музыкант и певец Фрэнк Заппа является одним из самых плодовитых композиторов своей эпохи. За свою 33-летнюю карьеру он выпустил более шестидесяти альбомов, записанных как сольно, так и со своей группой The Mothers Of Invention. Кроме того Заппа был талантливым звукоинженером и продюсером, почти все свои записи он спродюсировал лично. Творчество артиста сложно отнести к какому-либо определенному жанру, для него всегда были характерны эксперименты. Он успел поработать в самых разных стилях от прогрессивного рока до прото-панка, джаза и классики.
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