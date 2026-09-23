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War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка

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War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка - фото 1
War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка - фото 2
War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка - фото 3
War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка - фото 4
War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка - фото 5
War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
Deliver The Word
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка - фото 1
  • War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка - фото 2
  • War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка - фото 3
  • War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка - фото 4
  • War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка - фото 5
  • War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617469
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497844937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
Deliver The Word
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка

Deliver The Word - шестой студийный альбом группы War, вышедший в 1973 году. Переиздание 2022 года на чёрном виниле. War - американская фанк-группа из Калифорнии, известная по хитам Low Rider, Spill the Wine, Summer, Why Can’t We Be Friendsx, The Cisco Kid и The World Is a Ghetto. Была сформирована в 1969 году и с самого начала музыкально подходила сразу для нескольких жанровых чартов, смешивая стили - рок, фанк, джаз, латиноамериканскую музыку, ритм-н-блюз и регги. Также со своим мультиэтническим составом группа преодолевала расовые и культурные барьеры. За время существования состав группы претерпел множество изменений, и в настоящее время в ней остался только один участник первого состава - Лонни Джордан. Хотя тексты песен группы War часто общественно-политические, их музыка обычно спокойная и отрешённая, с атмосферой калифорнийского фанка. Особенная черта в звучании группы - что губная гармоника и саксофон играют мелодию в унисон и звучат как один инструмент - например, в мелодии песни Low Rider. Песни группы исполнялись и семплы из них использовались многими певцами и группами, от R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;B/поп-исполнителей, как Джанет Джексон, до ню-метал-группы Korn и хип-хоповых групп, как TLC и A$AP Mob.

Отзывы о товаре War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497844937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
Deliver The Word
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Deliver The Word - шестой студийный альбом группы War, вышедший в 1973 году. Переиздание 2022 года на чёрном виниле. War - американская фанк-группа из Калифорнии, известная по хитам Low Rider, Spill the Wine, Summer, Why Can’t We Be Friendsx, The Cisco Kid и The World Is a Ghetto. Была сформирована в 1969 году и с самого начала музыкально подходила сразу для нескольких жанровых чартов, смешивая стили - рок, фанк, джаз, латиноамериканскую музыку, ритм-н-блюз и регги. Также со своим мультиэтническим составом группа преодолевала расовые и культурные барьеры. За время существования состав группы претерпел множество изменений, и в настоящее время в ней остался только один участник первого состава - Лонни Джордан. Хотя тексты песен группы War часто общественно-политические, их музыка обычно спокойная и отрешённая, с атмосферой калифорнийского фанка. Особенная черта в звучании группы - что губная гармоника и саксофон играют мелодию в унисон и звучат как один инструмент - например, в мелодии песни Low Rider. Песни группы исполнялись и семплы из них использовались многими певцами и группами, от R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;B/поп-исполнителей, как Джанет Джексон, до ню-метал-группы Korn и хип-хоповых групп, как TLC и A$AP Mob.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка - по цене 3910 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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