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Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка

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Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка - фото 1
Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка - фото 2
Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка - фото 3
Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка - фото 4
Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка - фото 5
Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка - фото 6
Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка - фото 1
  • Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка - фото 2
  • Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка - фото 3
  • Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка - фото 4
  • Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка - фото 5
  • Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка - фото 6
  • Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617438
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка

Laughing Stock - пятый и последний студийный альбом британской группы Talk Talk, изданный джазовым лейблом Verve Records в 1991 году.Laughing Stock был похож по звучанию на предыдущий альбом Spirit Of Eden, а композиции на альбоме представлены в жанрах джаз, пост-рок, арт-рок, и экспериментальный рок. Talk Talk - британская рок-группа, существовавшая с 1981 по 1991 год. Группа добилась широкой известности своими синти-поп-синглами, среди которых Today, Talk Talk, Its My Life, Such A Shame, Dum Dum Girl, Lifes What You Make It и Living In Another World. Однако среди музыкальных критиков она добилась ещё большего признания своими экспериментальными альбомами более позднего периода творчества, которые считаются предшественниками жанра пост-рок.

Отзывы о товаре Talk Talk - Laughing Stock (0600753655191) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Laughing Stock - пятый и последний студийный альбом британской группы Talk Talk, изданный джазовым лейблом Verve Records в 1991 году.Laughing Stock был похож по звучанию на предыдущий альбом Spirit Of Eden, а композиции на альбоме представлены в жанрах джаз, пост-рок, арт-рок, и экспериментальный рок. Talk Talk - британская рок-группа, существовавшая с 1981 по 1991 год. Группа добилась широкой известности своими синти-поп-синглами, среди которых Today, Talk Talk, Its My Life, Such A Shame, Dum Dum Girl, Lifes What You Make It и Living In Another World. Однако среди музыкальных критиков она добилась ещё большего признания своими экспериментальными альбомами более позднего периода творчества, которые считаются предшественниками жанра пост-рок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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