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Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка

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Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка - фото 1
Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка - фото 2
Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка - фото 3
Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка - фото 4
Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка - фото 5
Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка - фото 6
Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Can U Cookx
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка - фото 1
  • Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка - фото 2
  • Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка - фото 3
  • Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка - фото 4
  • Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка - фото 5
  • Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка - фото 6
  • Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617405
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538426076]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Can U Cookx
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск

Отзывы о товаре Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538426076]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Can U Cookx
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Seasick Steve - Can U Cook? (4050538426076) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3910 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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