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Sabaton - The Last Stand (0727361373412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sabaton - The Last Stand (0727361373412) виниловая пластинка

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0727361373412, Виниловая пластинка Sabaton, The Last Stand
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617397
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Sabaton - The Last Stand (0727361373412) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sabaton - The Last Stand (0727361373412) виниловая пластинка

The Last Stand - восьмой студийный альбом шведской метал-группы Sabaton, вышедший в 2016 году. Как и предыдущий альбом Sabaton Heroes, The Last Stand представляет из себя концептуальный альбом и посвящён знаменитым оборонительным операциям. Sabaton - шведская хэви-пауэр-метал группа, основанная в 1999 году. Основной темой для песен являются войны и исторические сражения. Название группы в переводе с английского означает латный ботинок, часть рыцарского доспеха.

Отзывы о товаре Sabaton - The Last Stand (0727361373412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
The Last Stand - восьмой студийный альбом шведской метал-группы Sabaton, вышедший в 2016 году. Как и предыдущий альбом Sabaton Heroes, The Last Stand представляет из себя концептуальный альбом и посвящён знаменитым оборонительным операциям. Sabaton - шведская хэви-пауэр-метал группа, основанная в 1999 году. Основной темой для песен являются войны и исторические сражения. Название группы в переводе с английского означает латный ботинок, часть рыцарского доспеха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sabaton - The Last Stand (0727361373412) виниловая пластинка - купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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