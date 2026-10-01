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Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка

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Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка - фото 1
Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка - фото 2
Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка - фото 3
Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка - фото 4
Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка - фото 5
Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка - фото 6
Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка - фото 1
  • Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка - фото 2
  • Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка - фото 3
  • Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка - фото 4
  • Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка - фото 5
  • Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка - фото 6
  • Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617371
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка

Второй сольный альбом Кита Ричардса, гитариста The Rolling Stones, выпущенный 29 сентября 1992 года. Альбом стал продолжением его дебютного сольного проекта Talk Is Cheap, выпущенного в 1988 году.

Отзывы о товаре Keith Richards - Main Offender (4050538682977) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Второй сольный альбом Кита Ричардса, гитариста The Rolling Stones, выпущенный 29 сентября 1992 года. Альбом стал продолжением его дебютного сольного проекта Talk Is Cheap, выпущенного в 1988 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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