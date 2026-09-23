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Radiohead - Pablo Honey (0634904077914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Radiohead - Pablo Honey (0634904077914) виниловая пластинка

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Radiohead - Pablo Honey (0634904077914) виниловая пластинка - фото 1
Radiohead - Pablo Honey (0634904077914) виниловая пластинка - фото 2
Radiohead - Pablo Honey (0634904077914) виниловая пластинка - фото 3
Radiohead - Pablo Honey (0634904077914) виниловая пластинка - фото 4
Radiohead - Pablo Honey (0634904077914) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
Pablo Honey
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Radiohead - Pablo Honey (0634904077914) виниловая пластинка - фото 1
  • Radiohead - Pablo Honey (0634904077914) виниловая пластинка - фото 2
  • Radiohead - Pablo Honey (0634904077914) виниловая пластинка - фото 3
  • Radiohead - Pablo Honey (0634904077914) виниловая пластинка - фото 4
  • Radiohead - Pablo Honey (0634904077914) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617366
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Radiohead - Pablo Honey (0634904077914) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904077914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
Pablo Honey
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
You, Creep, You?, Stop Whispering, Thinking About You, Anyone Can Play Guitar, Ripcord, Vegetable, Prove Yourself, I Can't, Lurgee, Blow Out
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Radiohead - Pablo Honey (0634904077914) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You, Creep, You?, Stop Whispering, Thinking About You, Anyone Can Play Guitar, Ripcord, Vegetable, Prove Yourself, I Can't, Lurgee, Blow Out

Отзывы о товаре Radiohead - Pablo Honey (0634904077914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904077914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
Pablo Honey
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
You, Creep, You?, Stop Whispering, Thinking About You, Anyone Can Play Guitar, Ripcord, Vegetable, Prove Yourself, I Can't, Lurgee, Blow Out
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You, Creep, You?, Stop Whispering, Thinking About You, Anyone Can Play Guitar, Ripcord, Vegetable, Prove Yourself, I Can't, Lurgee, Blow Out
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Radiohead - Pablo Honey (0634904077914) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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