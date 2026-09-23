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Radiohead - A Moon Shaped Pool (0634904079017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Radiohead - A Moon Shaped Pool (0634904079017) виниловая пластинка

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Radiohead - A Moon Shaped Pool (0634904079017) виниловая пластинка - фото 1
Radiohead - A Moon Shaped Pool (0634904079017) виниловая пластинка - фото 2
Radiohead - A Moon Shaped Pool (0634904079017) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
0
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
A Moon Shaped Pool
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Radiohead - A Moon Shaped Pool (0634904079017) виниловая пластинка - фото 1
  • Radiohead - A Moon Shaped Pool (0634904079017) виниловая пластинка - фото 2
  • Radiohead - A Moon Shaped Pool (0634904079017) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617361
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Radiohead - A Moon Shaped Pool (0634904079017) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904079017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
0
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
A Moon Shaped Pool
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Burn The Witch, Daydreaming, Decks Dark, Desert Island Disk, Ful Stop, Glass Eyes, Identikit, The Numbers, Present Tense, Tinker Tailor Soldier Sailor Rich Man Poor Man B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Radiohead - A Moon Shaped Pool (0634904079017) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Burn The Witch, Daydreaming, Decks Dark, Desert Island Disk, Ful Stop, Glass Eyes, Identikit, The Numbers, Present Tense, Tinker Tailor Soldier Sailor Rich Man Poor Man B

Отзывы о товаре Radiohead - A Moon Shaped Pool (0634904079017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904079017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
0
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
A Moon Shaped Pool
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Burn The Witch, Daydreaming, Decks Dark, Desert Island Disk, Ful Stop, Glass Eyes, Identikit, The Numbers, Present Tense, Tinker Tailor Soldier Sailor Rich Man Poor Man B
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Burn The Witch, Daydreaming, Decks Dark, Desert Island Disk, Ful Stop, Glass Eyes, Identikit, The Numbers, Present Tense, Tinker Tailor Soldier Sailor Rich Man Poor Man B
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Radiohead - A Moon Shaped Pool (0634904079017) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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