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0602547821164, Pusha T, Daytona виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0602547821164, Pusha T, Daytona виниловая пластинка

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0602547821164, Виниловая пластинка Pusha T, Daytona - фото 1
0602547821164, Виниловая пластинка Pusha T, Daytona - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602547821164, Виниловая пластинка Pusha T, Daytona - фото 1
  • 0602547821164, Виниловая пластинка Pusha T, Daytona - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617359
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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0602547821164, Pusha T, Daytona виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602547821164, Pusha T, Daytona виниловая пластинка

Daytona - третий студийный альбом американского рэпера Pusha T, вышедший в 2018 году. Продюсированием альбома занимался Канье Уэст. Диск получил номинацию на препию Грэмми в категории Лучший рэп-альбом года и положительные отзывы критиков. Издание на чёрном виниле. Конверт в состоянии, близком к иедальному, винил в идеальном состоянии. Pusha T - сценическое имя американского рэп-исполнителя из Бронкса (Нью-Йорк) Терренса Леварра Торнтона. Вместе со своим братом Джином Торнтоном участвовал в дуэте Clipse, с которым добился известности. Дебютный сольный микстейп Fear of God выпустил в 2011 году, а спустя два года - дебютный альбом My Name Is My Name. Daytona считается на момент написания текста самым удачным в дискографии Pusha T.

Отзывы о товаре 0602547821164, Pusha T, Daytona виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Daytona - третий студийный альбом американского рэпера Pusha T, вышедший в 2018 году. Продюсированием альбома занимался Канье Уэст. Диск получил номинацию на препию Грэмми в категории Лучший рэп-альбом года и положительные отзывы критиков. Издание на чёрном виниле. Конверт в состоянии, близком к иедальному, винил в идеальном состоянии. Pusha T - сценическое имя американского рэп-исполнителя из Бронкса (Нью-Йорк) Терренса Леварра Торнтона. Вместе со своим братом Джином Торнтоном участвовал в дуэте Clipse, с которым добился известности. Дебютный сольный микстейп Fear of God выпустил в 2011 году, а спустя два года - дебютный альбом My Name Is My Name. Daytona считается на момент написания текста самым удачным в дискографии Pusha T.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0602547821164, Pusha T, Daytona виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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