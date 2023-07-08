Nazareth - Loud 'N' Proud (coloured) (4050538801347) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Loud N Proud (coloured)
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 617304
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Loud N Proud (coloured)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nazareth - Loud 'N' Proud (coloured) (4050538801347) виниловая пластинка
Переиздание четвертого студийного альбома группы Nazareth, вышедшего в 1973 году. Альбом отличается жёсткими хард-роковыми риффами, чётким машинизированным ритмом. Во многом это заслуга продюсера Роджера Гловера, участника группы Deep Purple.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Loud N Proud (coloured)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Переиздание четвертого студийного альбома группы Nazareth, вышедшего в 1973 году. Альбом отличается жёсткими хард-роковыми риффами, чётким машинизированным ритмом. Во многом это заслуга продюсера Роджера Гловера, участника группы Deep Purple.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Достоинства:
Один из лучших ранних альбомов Nazareth , составивших основной концертный материал группы и классику хард-рока
Недостатки:
нет
Комментарий:
Loud ’n’ Proud — четвёртый студийный альбом шотландской рок-группы Nazareth. Выпущен в ноябре 1973 года . Запоминающийся, энергичный классический хард-рок, который, хотя иногда и имеет недостатки, доставляет массу удовольствия . Релиз лейбла Salvo 2022 года выпущен на основе ремастеринга 2010 года . Повторяет оригинал , но масса 180 грамм и оранжевая масса . Отличный звук , шикарная альбомная полиграфия .
Nazareth - Loud 'N' Proud (coloured) (4050538801347) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Nazareth - Loud 'N' Proud (coloured) (4050538801347) виниловая пластинка
Достоинства:
Один из лучших ранних альбомов Nazareth , составивших основной концертный материал группы и классику хард-рока
Недостатки:
нет
Комментарий:
Loud ’n’ Proud — четвёртый студийный альбом шотландской рок-группы Nazareth. Выпущен в ноябре 1973 года . Запоминающийся, энергичный классический хард-рок, который, хотя иногда и имеет недостатки, доставляет массу удовольствия . Релиз лейбла Salvo 2022 года выпущен на основе ремастеринга 2010 года . Повторяет оригинал , но масса 180 грамм и оранжевая масса . Отличный звук , шикарная альбомная полиграфия .