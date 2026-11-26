Motorhead - Hammered (4050538464337) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Hammered
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб.
В наличии
Код товара: 617293
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538464337]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Hammered
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Walk A Crooked Mile, Down The Line, Brave New World, Voices From The War, Mine All Mine, Shut Your Mouth, Kill The World, Dr. Love, No Remorse, Red Raw, Serial Killer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Motorhead - Hammered (4050538464337) виниловая пластинка
Переиздание 2019 года шестнадцатого студийного альбома британской рок-группы Motorhead, выпущенного в 2002 году. Единственный студийный альбом группы выпущенный на лейбле Sanctuary Records и продюсированием которого занимались Том Панунцио и Чак Рид. Издание на черном виниле. Британская хард-рок группа Mot?rhead образовалась в 1975 году, а пик популярности пришел на первую половину 80-х годов. Группу часто называют родоначальницей таких направлений, как трэш-метал и спид-метал. В 2005 году коллектив был награжден премией Грэмми в номинации "лучшее исполнение в жанре метал".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538464337]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Hammered
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Walk A Crooked Mile, Down The Line, Brave New World, Voices From The War, Mine All Mine, Shut Your Mouth, Kill The World, Dr. Love, No Remorse, Red Raw, Serial Killer
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Переиздание 2019 года шестнадцатого студийного альбома британской рок-группы Motorhead, выпущенного в 2002 году. Единственный студийный альбом группы выпущенный на лейбле Sanctuary Records и продюсированием которого занимались Том Панунцио и Чак Рид. Издание на черном виниле. Британская хард-рок группа Mot?rhead образовалась в 1975 году, а пик популярности пришел на первую половину 80-х годов. Группу часто называют родоначальницей таких направлений, как трэш-метал и спид-метал. В 2005 году коллектив был награжден премией Грэмми в номинации "лучшее исполнение в жанре метал".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Motorhead - Hammered (4050538464337) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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