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Faithless - Faithless 2.0 (0888750715913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Faithless - Faithless 2.0 (0888750715913) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Faithless Faithless 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98828
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Faithless - Faithless 2.0 (0888750715913) виниловая пластинка

Track List

The Remixes

A1Faithless – I Was There
A2Faithless – Muhammad Ali 2.0 (High Contrast Remix)
A3Faithless – Miss U Less, See U More 2.0 (Purple Disco Machine Remix)
B1Faithless, Harry Collier – Bombs 2.0 (Claptone Remix)
B2Faithless – Tarantula 2.0 (Booka Shade Remix)
B3Faithless – Drifting Away 2.0 (Autograf Remix)

The Hits

C1Faithless – Insomnia (Monster Mix)
C2Faithless – God Is A DJ
C3Faithless – We Come 1
D1Faithless – Salva Mea
D2Faithless – Mass Destruction
D3Faithless – Don't Leave

Отзывы о товаре Faithless - Faithless 2.0 (0888750715913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

The Remixes

A1Faithless – I Was There
A2Faithless – Muhammad Ali 2.0 (High Contrast Remix)
A3Faithless – Miss U Less, See U More 2.0 (Purple Disco Machine Remix)
B1Faithless, Harry Collier – Bombs 2.0 (Claptone Remix)
B2Faithless – Tarantula 2.0 (Booka Shade Remix)
B3Faithless – Drifting Away 2.0 (Autograf Remix)

The Hits

C1Faithless – Insomnia (Monster Mix)
C2Faithless – God Is A DJ
C3Faithless – We Come 1
D1Faithless – Salva Mea
D2Faithless – Mass Destruction
D3Faithless – Don't Leave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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