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Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка

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Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка - фото 1
Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка - фото 2
Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка - фото 3
Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка - фото 4
Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка - фото 5
Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка - фото 6
Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Sidewinder
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка - фото 1
  • Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка - фото 2
  • Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка - фото 3
  • Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка - фото 4
  • Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка - фото 5
  • Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка - фото 6
  • Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617290
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602507438869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Sidewinder
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Sidewinder, Totem Pole, Gary's Notebook, Boy, What A Night, Hocus-Pocus
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка

"The Sidewinder" - ремастированное переиздание студийного альбома американского джазового трубача Ли Моргана, первоначально выпущенного в 1964 году. Альбом был записан с участием следующих исполнителей: Джо Хендерсон (саксофон), Барри Харрис (пианино), Боб Креншоу (бас гитара) и Билли Хиггинс (ударные). Заглавная композиция «The Sidewinder» стала одной из определяющих жанр соул-джаз, став джазовым стандартом. Альбом стал самым продаваемым альбомом в истории лейбла, побив прошлый рекорд продаж почти в десять раз. К январю 1965 года альбом добрался до 25 позиции в хит-параде Billboard. Заглавная композиция использовалась в рекламе Chrysler, а также использовалась в качестве музыкальной темы для телевизионных шоу. Многие последующие альбомы Моргана и другие пластинки Blue Note старались достичь подобного формата, оставляя длинные фанковые блюз вступления с горсткой привычных хард-боп мелодий. Ли Морган - американский джазмен-трубач и композитор, является последователем Клиффорда Брауна. Музыкант играл в стиле джаз и хард-боп. Ли Морган записал множество альбомов как сайдмэн и не менее 25 пластинок на лейбле Blue Note, а также поработал для Vee-Jay, Roulette, Jazzland и Trip.

Отзывы о товаре Lee Morgan - The Sidewinder (0602507438869) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602507438869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Sidewinder
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Sidewinder, Totem Pole, Gary's Notebook, Boy, What A Night, Hocus-Pocus
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
"The Sidewinder" - ремастированное переиздание студийного альбома американского джазового трубача Ли Моргана, первоначально выпущенного в 1964 году. Альбом был записан с участием следующих исполнителей: Джо Хендерсон (саксофон), Барри Харрис (пианино), Боб Креншоу (бас гитара) и Билли Хиггинс (ударные). Заглавная композиция «The Sidewinder» стала одной из определяющих жанр соул-джаз, став джазовым стандартом. Альбом стал самым продаваемым альбомом в истории лейбла, побив прошлый рекорд продаж почти в десять раз. К январю 1965 года альбом добрался до 25 позиции в хит-параде Billboard. Заглавная композиция использовалась в рекламе Chrysler, а также использовалась в качестве музыкальной темы для телевизионных шоу. Многие последующие альбомы Моргана и другие пластинки Blue Note старались достичь подобного формата, оставляя длинные фанковые блюз вступления с горсткой привычных хард-боп мелодий. Ли Морган - американский джазмен-трубач и композитор, является последователем Клиффорда Брауна. Музыкант играл в стиле джаз и хард-боп. Ли Морган записал множество альбомов как сайдмэн и не менее 25 пластинок на лейбле Blue Note, а также поработал для Vee-Jay, Roulette, Jazzland и Trip.
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