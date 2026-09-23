Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка
Soul Station - ремастированное переиздание студийного альбома джазового саксофониста Хэнк Мобли, первоначально выпущенного в 1960 году. В записи альбома также приняли участие следующие музыканты: Art Blakey (ударные), Винтон Келли (пианино) и Пол Чемберс (бас). Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Генри (Хэнк) Мобли - американский джазовый тенор-саксофонист и композитор, работал в стилях хард-боп и соул. Журналист и исследователь джаза Леонард Физер описал его как чемпиона в среднем весе среди тенор-саксофонистов, метафорически передав особенности его стиля — не такого агрессивного, как у Джона Колтрейна, и не столь мягкого, как у Стэна Гетца. Манера игры отличалась тонкостью, мелодичностью и некоторой отрешенностью, особенно по сравнению с Сонни Роллинзом или Колтрейном. Музыкальный критик Стация Префрок отмечала, что Мобли является одним из самых недооценённых музыкантов эры бопа.
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