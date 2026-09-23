Top.Mail.Ru
Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка - фото 1
Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка - фото 2
Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка - фото 3
Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка - фото 4
Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка - фото 5
Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка - фото 1
  • Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка - фото 2
  • Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка - фото 3
  • Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка - фото 4
  • Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка - фото 5
  • Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617286
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка

Soul Station - ремастированное переиздание студийного альбома джазового саксофониста Хэнк Мобли, первоначально выпущенного в 1960 году. В записи альбома также приняли участие следующие музыканты: Art Blakey (ударные), Винтон Келли (пианино) и Пол Чемберс (бас). Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Генри (Хэнк) Мобли - американский джазовый тенор-саксофонист и композитор, работал в стилях хард-боп и соул. Журналист и исследователь джаза Леонард Физер описал его как чемпиона в среднем весе среди тенор-саксофонистов, метафорически передав особенности его стиля — не такого агрессивного, как у Джона Колтрейна, и не столь мягкого, как у Стэна Гетца. Манера игры отличалась тонкостью, мелодичностью и некоторой отрешенностью, особенно по сравнению с Сонни Роллинзом или Колтрейном. Музыкальный критик Стация Префрок отмечала, что Мобли является одним из самых недооценённых музыкантов эры бопа.

Отзывы о товаре Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Soul Station - ремастированное переиздание студийного альбома джазового саксофониста Хэнк Мобли, первоначально выпущенного в 1960 году. В записи альбома также приняли участие следующие музыканты: Art Blakey (ударные), Винтон Келли (пианино) и Пол Чемберс (бас). Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Генри (Хэнк) Мобли - американский джазовый тенор-саксофонист и композитор, работал в стилях хард-боп и соул. Журналист и исследователь джаза Леонард Физер описал его как чемпиона в среднем весе среди тенор-саксофонистов, метафорически передав особенности его стиля — не такого агрессивного, как у Джона Колтрейна, и не столь мягкого, как у Стэна Гетца. Манера игры отличалась тонкостью, мелодичностью и некоторой отрешенностью, особенно по сравнению с Сонни Роллинзом или Колтрейном. Музыкальный критик Стация Префрок отмечала, что Мобли является одним из самых недооценённых музыкантов эры бопа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hank Mobley - Soul Station (0602507465544) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...