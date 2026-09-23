Top.Mail.Ru
Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка - фото 1
Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка - фото 2
Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка - фото 3
Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка - фото 4
Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка - фото 5
Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка - фото 6
Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Rastaman Vibration
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617262
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547276209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Rastaman Vibration
Жанр
Регги
Трек-лист
Positive Vibration, Roots, Rock, Reggae, Johnny Was, Cry To Me, Want More, Crazy Baldhead, Who The Cap Fit, Night Shift, War, Rat Race
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка

Rastaman Vibration — студийный альбом ямайской рэгги-группы Bob Marley & The Wailers, вышедший в 1976 году. В отличие от предыдущих работ Боба Марли, на Rastaman Vibration большую роль начинают играть синтезаторы и, в некоторой степени, гитарные проигрыши.



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547276209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Rastaman Vibration
Жанр
Регги
Трек-лист
Positive Vibration, Roots, Rock, Reggae, Johnny Was, Cry To Me, Want More, Crazy Baldhead, Who The Cap Fit, Night Shift, War, Rat Race
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Rastaman Vibration — студийный альбом ямайской рэгги-группы Bob Marley & The Wailers, вышедший в 1976 году. В отличие от предыдущих работ Боба Марли, на Rastaman Vibration большую роль начинают играть синтезаторы и, в некоторой степени, гитарные проигрыши.


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Marley - Rastaman Vibration (0602547276209) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...