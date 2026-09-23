King Crimson - Discipline (0633367794512) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара King Crimson - Discipline (0633367794512) виниловая пластинка
Переиздание студийного альбома 1981 года. "Discipline" - первый альбом King Crimson после семилетнего перерыва. Основатель группы гитарист Роберт Фрипп и ударник Билл Бруфорд были единственными музыкантами, игравшими в King Crimson ранее. Новыми участниками ансамбля стали гитарист и вокалист Эдриан Белью, игравший ранее с Фрэнком Заппой, Дэвидом Боуи и группой Talking Heads, а также известный сессионный басист Тони Левин, выступавший, в частности, с Питером Гэбриэлом и Джоном Ленноном. Важную роль для звучания новой группы сыграло то, что Левин использовал не только бас-гитару, но и стик Чапмена. В музыке альбома прослеживаются влияния новой волны, индонезийского гамелана и минимализма. Переиздание на тяжелом 200-граммовом черном виниле. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной развал, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.
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Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson
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Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson
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