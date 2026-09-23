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Ibis - Sun Supreme (coloured) (0602445315673) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ibis - Sun Supreme (coloured) (0602445315673) виниловая пластинка

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Ibis - Sun Supreme (coloured) (0602445315673) виниловая пластинка - фото 1
Ibis - Sun Supreme (coloured) (0602445315673) виниловая пластинка - фото 2
Ibis - Sun Supreme (coloured) (0602445315673) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ibis
Альбом (сингл)
Sun Supreme
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ibis - Sun Supreme (coloured) (0602445315673) виниловая пластинка - фото 1
  • Ibis - Sun Supreme (coloured) (0602445315673) виниловая пластинка - фото 2
  • Ibis - Sun Supreme (coloured) (0602445315673) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617197
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ibis - Sun Supreme (coloured) (0602445315673) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445315673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ibis
Альбом (сингл)
Sun Supreme
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Part 1 Vision Of Majesty, Part 2 Travelling The Spectrum Of The Soul, Part 3 The Valley Of Mists, Part 4 Vision Fulfilled, Divinity Part 1, Divinity Part 2, Divinity Part 3
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ibis - Sun Supreme (coloured) (0602445315673) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Ibis - Sun Supreme (coloured) (0602445315673) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445315673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ibis
Альбом (сингл)
Sun Supreme
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Part 1 Vision Of Majesty, Part 2 Travelling The Spectrum Of The Soul, Part 3 The Valley Of Mists, Part 4 Vision Fulfilled, Divinity Part 1, Divinity Part 2, Divinity Part 3
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ibis - Sun Supreme (coloured) (0602445315673) виниловая пластинка – стоимость товара 3910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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