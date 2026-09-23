Shabaka - Afrikan Culture (EP) (0602445872398) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shabaka Hutchings
Альбом (сингл)
Afrikan Culture EP
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
В наличии
Код товара: 617195
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445872398]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shabaka Hutchings
Альбом (сингл)
Afrikan Culture EP
Жанр
Jazz
Трек-лист
Black meditation, Call it a European paradox, Ital is vital, Memories don’t live like people do, Ritual awakening, Explore inner space, The dimension of subtle awareness, Rebirth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Shabaka - Afrikan Culture (EP) (0602445872398) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Black meditation, Call it a European paradox, Ital is vital, Memories don’t live like people do, Ritual awakening, Explore inner space, The dimension of subtle awareness, Rebirth
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445872398]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shabaka Hutchings
Альбом (сингл)
Afrikan Culture EP
Жанр
Jazz
Трек-лист
Black meditation, Call it a European paradox, Ital is vital, Memories don’t live like people do, Ritual awakening, Explore inner space, The dimension of subtle awareness, Rebirth
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Black meditation, Call it a European paradox, Ital is vital, Memories don’t live like people do, Ritual awakening, Explore inner space, The dimension of subtle awareness, Rebirth
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Shabaka - Afrikan Culture (EP) (0602445872398) виниловая пластинка – стоимость товара 3090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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