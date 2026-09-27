Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка
Альбом Disraeli Gears британского коллектива Cream вышел в свет в 1967 году. Это второй студийный альбом группы, он достиг пятой позиции в британском чарте и четвертого места в Америке. Записан в Нью-Йорке на американском лейбле Atco, в отделе Atlantic Records. В то время группа повернула от своих блюзовых корней к психоделическому року. Cream - британская рок-группа, выступавшая с 1966 по 1968 год, состояла из гитариста Эрика Клэптона, бас-гитариста Джека Брюса и барабанщика Джинджера Бэйкера. Часто называется первой супергруппой в истории рок-музыки. Смелые эксперименты в области утяжеления, уплотнения блюз-рокового звука позволяют считать Cream, наряду с Джими Хендриксом, одними из родоначальников хард-рока. Коллектив, просуществовавший немногим более двух лет, оказал значительное влияние на развитие рока, заложив фундамент блюз-рока и хард-рока конца 60-х - начала 70-х.
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