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Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка

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Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 1
Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 2
Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 3
Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 4
Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 5
Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 6
Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 7
Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 8
Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Places And Spaces
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 1
  • Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 2
  • Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 3
  • Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 4
  • Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 5
  • Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 6
  • Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 7
  • Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 8
  • Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617059
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435968001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Places And Spaces
Жанр
Jazz
Трек-лист
Change (Makes You Want To Hustle), Wind Parade, Dominoes, Places And Spaces, You And Music, Night Whistler, Just My Imagination
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Change (Makes You Want To Hustle), Wind Parade, Dominoes, Places And Spaces, You And Music, Night Whistler, Just My Imagination

Отзывы о товаре Donald Byrd - Places And Spaces (0602435968001) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435968001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Places And Spaces
Жанр
Jazz
Трек-лист
Change (Makes You Want To Hustle), Wind Parade, Dominoes, Places And Spaces, You And Music, Night Whistler, Just My Imagination
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Change (Makes You Want To Hustle), Wind Parade, Dominoes, Places And Spaces, You And Music, Night Whistler, Just My Imagination
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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