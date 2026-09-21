Andrea Bocelli - Duets (0602465241068) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Andrea Bocelli - Duets (0602465241068) виниловая пластинка
Андреа Бочелли отмечает 30-летие карьеры выпуском совершенно особенного альбома «Duets», вдохновляющей и проникновенной коллекции дуэтов. Издание на виниле. Великого мастера, который за свою долгую карьеру продал более 90 миллионов записей, сопровождают такие суперзвезды, как Эд Ширан, Сара Брайтман, Селин Дион и многие другие. Помимо новых песен, 12-трековый винил включает новые записи известных хитов, таких как «Time to say goodbye», в которой участвуют обладатель премии «Оскар» Ханс Циммер и сын Бочелли Маттео. «Это песня всей моей жизни», — говорит Андреа Бочелли о песне, которая практически за одну ночь обеспечила ему место среди великих музыкантов недавней истории музыки. После 15 студийных альбомов «Duets» — первый альбом такого рода, первый для итальянца и эмоциональный фейерверк для всех поклонников.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитVarious Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитVarious Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (00...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитNorah Jones - I Dream Of Christmas (0602438154425) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 )...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитSantana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитRobbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) винило...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитMuse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитMariah Carey - Merry Christmas (30th Anniversary) (Zoetrope) (01...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитMiles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитKeane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Andrea Bocelli - Duets (0602465241068) виниловая пластинка