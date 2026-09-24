Mick Jagger - The Very Best Of (0602435727189) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mick Jagger
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716121
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435727189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mick Jagger
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
God Gave Me Everything, Put Me In The Trash, Just Another Night, Don't Tear Me Up, Charmed Life, Sweet Thing, Old Habits Die Hard, Dancing In The Street, Too Many Cooks (Spoil The Soup), Memo From Turner, Lucky In Love, Let's Work, Joy, Don't Call Me Up, Checkin' Up On My Baby, (You Gotta Walk) Don't Look Back, Evening Gown
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mick Jagger - The Very Best Of (0602435727189) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: God Gave Me Everything, Put Me In The Trash, Just Another Night, Don't Tear Me Up, Charmed Life, Sweet Thing, Old Habits Die Hard, Dancing In The Street, Too Many Cooks (Spoil The Soup), Memo From Turner, Lucky In Love, Let's Work, Joy, Don't Call Me Up, Checkin' Up On My Baby, (You Gotta Walk) Don't Look Back, Evening Gown
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435727189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mick Jagger
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
God Gave Me Everything, Put Me In The Trash, Just Another Night, Don't Tear Me Up, Charmed Life, Sweet Thing, Old Habits Die Hard, Dancing In The Street, Too Many Cooks (Spoil The Soup), Memo From Turner, Lucky In Love, Let's Work, Joy, Don't Call Me Up, Checkin' Up On My Baby, (You Gotta Walk) Don't Look Back, Evening Gown
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: God Gave Me Everything, Put Me In The Trash, Just Another Night, Don't Tear Me Up, Charmed Life, Sweet Thing, Old Habits Die Hard, Dancing In The Street, Too Many Cooks (Spoil The Soup), Memo From Turner, Lucky In Love, Let's Work, Joy, Don't Call Me Up, Checkin' Up On My Baby, (You Gotta Walk) Don't Look Back, Evening Gown
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Mick Jagger - The Very Best Of (0602435727189) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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