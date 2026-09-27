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Монитор GMNG 27" Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) купить с доставкой в Москве
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Монитор GMNG 27" Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01)

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Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 1
Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 2
Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 3
Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 4
Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 5
Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 6
Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 7
Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 8
Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 9
Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 10
Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 11
Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 12
Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 13
Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 14
Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 1
  • Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 2
  • Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 3
  • Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 4
  • Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 5
  • Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 6
  • Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 7
  • Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 8
  • Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 9
  • Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 10
  • Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 11
  • Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 12
  • Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 13
  • Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 14
  • Монитор GMNG 27&quot; Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616568
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Характеристики

Бренд
GMNG
Тип товара
Мониторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
8.35

Описание товара Монитор GMNG 27" Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01)

Монитор с диагональю 27, разрешением 2560x1440 и матрицей МФ подарит сочную и детализированную картинку. Модель обладает оптимальной яркостью и контрастностью, время отклика составляет 1 мс. Угол обзора 178° позволит видеть картинку практически с любого ракурса. Поддержка технологии FreeSync обеспечит плавный видеоряд без разрыва кадров. Монитор оснащен встроенной акустикой. Регулировка наклона позволит расположить экран так, как Вам удобно. Модель имеет разъемы HDMI, DisplayPort и 3.5 мм для подключения наушников. Предусмотрена возможность крепления монитора к стене, размер крепления VESA 100 х100.

Отзывы о товаре Монитор GMNG 27" Gaming GM-27F11 черный (GM27VG01)




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Характеристики
Бренд
GMNG
Тип товара
Мониторы
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор с диагональю 27, разрешением 2560x1440 и матрицей МФ подарит сочную и детализированную картинку. Модель обладает оптимальной яркостью и контрастностью, время отклика составляет 1 мс. Угол обзора 178° позволит видеть картинку практически с любого ракурса. Поддержка технологии FreeSync обеспечит плавный видеоряд без разрыва кадров. Монитор оснащен встроенной акустикой. Регулировка наклона позволит расположить экран так, как Вам удобно. Модель имеет разъемы HDMI, DisplayPort и 3.5 мм для подключения наушников. Предусмотрена возможность крепления монитора к стене, размер крепления VESA 100 х100.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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