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Солнцезащитные очки унисекс CARRERA 295/S BLACK CAR-205389807589O купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки унисекс CARRERA 295/S BLACK CAR-205389807589O

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Солнцезащитные очки унисекс CARRERA 295/S BLACK CAR-205389807589O
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
9 800 руб.  21 490 руб. 
Начислим 157 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 616236
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки унисекс CARRERA 295/S BLACK CAR-205389807589O
9 800 руб. -54%
21 490 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Carrera
Тип товара
Очки
Материал
металл
Пол
унисекс
Размер линз
58 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
темно-серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки унисекс CARRERA 295/S BLACK CAR-205389807589O

Солнцезащитные очки унисекс Carrera — это стильное и универсальное решение для тех, кто ценит качество и модный дизайн. Благодаря своему универсальному дизайну, эти очки идеально подойдут как мужчинам, так и женщинам, добавляя шарм и элегантность вашему образу. Размер линз составляет 58 мм, что обеспечивает отличную защиту от солнечных лучей и расширяет поле зрения, создавая комфортные условия для ваших глаз. Размер моста — 16 мм — гарантирует удобную посадку и комфорт при ношении на протяжении всего дня. Произведенные в Китае, эти солнцезащитные очки соответствуют высоким стандартам качества, характерным для бренда Carrera. Они обеспечивают надежную защиту от ультрафиолетовых лучей, благодаря чему ваши глаза будут в безопасности даже в самые солнечные дни. Сочетая в себе инновации и традиции, бренд Carrera предлагает не просто аксессуар, а истинное отражение вашего стиля и вкуса. Эти солнцезащитные очки станут отличным выбором для активного отдыха, прогулок по городу или поездок на природу, делая каждый ваш день немного ярче.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки унисекс CARRERA 295/S BLACK CAR-205389807589O




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Carrera
Тип товара
Очки
Материал
металл
Пол
унисекс
Размер линз
58 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
темно-серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Солнцезащитные очки унисекс Carrera — это стильное и универсальное решение для тех, кто ценит качество и модный дизайн. Благодаря своему универсальному дизайну, эти очки идеально подойдут как мужчинам, так и женщинам, добавляя шарм и элегантность вашему образу. Размер линз составляет 58 мм, что обеспечивает отличную защиту от солнечных лучей и расширяет поле зрения, создавая комфортные условия для ваших глаз. Размер моста — 16 мм — гарантирует удобную посадку и комфорт при ношении на протяжении всего дня. Произведенные в Китае, эти солнцезащитные очки соответствуют высоким стандартам качества, характерным для бренда Carrera. Они обеспечивают надежную защиту от ультрафиолетовых лучей, благодаря чему ваши глаза будут в безопасности даже в самые солнечные дни. Сочетая в себе инновации и традиции, бренд Carrera предлагает не просто аксессуар, а истинное отражение вашего стиля и вкуса. Эти солнцезащитные очки станут отличным выбором для активного отдыха, прогулок по городу или поездок на природу, делая каждый ваш день немного ярче.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки унисекс CARRERA 295/S BLACK CAR-205389807589O - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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