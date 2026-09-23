Солнцезащитные очки унисекс CARRERA 295/S BLACK CAR-205389807589O
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Характеристики
Описание товара Солнцезащитные очки унисекс CARRERA 295/S BLACK CAR-205389807589O
Солнцезащитные очки унисекс Carrera — это стильное и универсальное решение для тех, кто ценит качество и модный дизайн. Благодаря своему универсальному дизайну, эти очки идеально подойдут как мужчинам, так и женщинам, добавляя шарм и элегантность вашему образу. Размер линз составляет 58 мм, что обеспечивает отличную защиту от солнечных лучей и расширяет поле зрения, создавая комфортные условия для ваших глаз. Размер моста — 16 мм — гарантирует удобную посадку и комфорт при ношении на протяжении всего дня. Произведенные в Китае, эти солнцезащитные очки соответствуют высоким стандартам качества, характерным для бренда Carrera. Они обеспечивают надежную защиту от ультрафиолетовых лучей, благодаря чему ваши глаза будут в безопасности даже в самые солнечные дни. Сочетая в себе инновации и традиции, бренд Carrera предлагает не просто аксессуар, а истинное отражение вашего стиля и вкуса. Эти солнцезащитные очки станут отличным выбором для активного отдыха, прогулок по городу или поездок на природу, делая каждый ваш день немного ярче.
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