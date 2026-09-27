Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%5 160 руб. 11 250 руб.
В наличии
Код товара: 616133
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Загружаем...
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Загружаем...
5 160 руб. -54%
11 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
15 мм
Цвет линз
бронза
Цвет оправы
черепаховый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP
Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP Эффектные солнцезащитные очки для женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью.
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Бренд
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
15 мм
Цвет линз
бронза
Цвет оправы
черепаховый
Страна производитель
Китай
Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP Эффектные солнцезащитные очки для женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью.
Солнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP - данный товар вы можете купить по цене 5160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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