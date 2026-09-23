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Солнцезащитные очки мужские PLD 4135/S/X PALLADIUM PLD-20533701054C3 купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки мужские PLD 4135/S/X PALLADIUM PLD-20533701054C3

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Солнцезащитные очки мужские PLD 4135/S/X PALLADIUM PLD-20533701054C3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
4 160 руб.  8 990 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 616113
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки мужские PLD 4135/S/X PALLADIUM PLD-20533701054C3
4 160 руб. -54%
8 990 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
металл/пластик
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
голубой
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х3
Вес, г.
50

Описание товара Солнцезащитные очки мужские PLD 4135/S/X PALLADIUM PLD-20533701054C3

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки мужские PLD 4135/S/X PALLADIUM PLD-20533701054C3




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Материал
металл/пластик
Пол
мужской
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
голубой
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки мужские PLD 4135/S/X PALLADIUM PLD-20533701054C3 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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