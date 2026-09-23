Солнцезащитные очки женские PLD 4131/S/X BEIGE PLD-20533310A57M9
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Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%3 710 руб. 7 890 руб.
В наличии
Код товара: 616085
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 710 руб. -53%
7 890 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские PLD 4131/S/X BEIGE PLD-20533310A57M9
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
бежевый
Страна производитель
Китай
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Солнцезащитные очки женские PLD 4131/S/X BEIGE PLD-20533310A57M9 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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