Солнцезащитные очки унисекс PLD 7042/S ORANG BK PLD-20512669I64M9
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%3 600 руб. 7 690 руб.
В наличии
Код товара: 616062
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 600 руб. -53%
7 690 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
металл/пластик
Пол
женский, мужской, унисекс
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Размер моста
12 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
оранжевый/черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки унисекс PLD 7042/S ORANG BK PLD-20512669I64M9
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid — практичный аксессуар для комфортного пребывания на ярком солнце. Поляризация помогает уменьшить блики, чтобы взгляд оставался более спокойным и комфортным в солнечную погоду. Универсальный формат подходит мужчинам и женщинам, легко дополняя повседневный образ.
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
металл/пластик
Пол
женский, мужской, унисекс
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Размер моста
12 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
оранжевый/черный
Страна производитель
Китай
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid — практичный аксессуар для комфортного пребывания на ярком солнце. Поляризация помогает уменьшить блики, чтобы взгляд оставался более спокойным и комфортным в солнечную погоду. Универсальный формат подходит мужчинам и женщинам, легко дополняя повседневный образ.
Солнцезащитные очки унисекс PLD 7042/S ORANG BK PLD-20512669I64M9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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