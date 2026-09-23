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Katie Melua - Love & Money (4050538863215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Katie Melua - Love & Money (4050538863215) виниловая пластинка

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Katie Melua - Love &amp; Money (4050538863215) виниловая пластинка - фото 1
Katie Melua - Love &amp; Money (4050538863215) виниловая пластинка - фото 2
Katie Melua - Love &amp; Money (4050538863215) виниловая пластинка - фото 3
Katie Melua - Love &amp; Money (4050538863215) виниловая пластинка - фото 4
Katie Melua - Love &amp; Money (4050538863215) виниловая пластинка - фото 5
Katie Melua - Love &amp; Money (4050538863215) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Katie Melua
Альбом (сингл)
Love & Money
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Katie Melua - Love &amp; Money (4050538863215) виниловая пластинка - фото 1
  • Katie Melua - Love &amp; Money (4050538863215) виниловая пластинка - фото 2
  • Katie Melua - Love &amp; Money (4050538863215) виниловая пластинка - фото 3
  • Katie Melua - Love &amp; Money (4050538863215) виниловая пластинка - фото 4
  • Katie Melua - Love &amp; Money (4050538863215) виниловая пластинка - фото 5
  • Katie Melua - Love &amp; Money (4050538863215) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615818
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Katie Melua - Love & Money (4050538863215) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538863215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Katie Melua
Альбом (сингл)
Love & Money
Жанр
Jazz
Трек-лист
Golden Record, Quiet Moves, Windows, Lie in the Heat, Darling Star, Reefs, First Date, Pick Me Up, Those Sweet Days, Love & Money
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Katie Melua - Love & Money (4050538863215) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda

Отзывы о товаре Katie Melua - Love & Money (4050538863215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538863215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Katie Melua
Альбом (сингл)
Love & Money
Жанр
Jazz
Трек-лист
Golden Record, Quiet Moves, Windows, Lie in the Heat, Darling Star, Reefs, First Date, Pick Me Up, Those Sweet Days, Love & Money
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Katie Melua - Love & Money (4050538863215) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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