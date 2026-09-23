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Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка

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Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 1
Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 2
Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 3
Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 4
Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 5
Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 6
Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 7
Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 8
Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 9
Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 10
Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 11
Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
DISCOVERY
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 1
  • Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 2
  • Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 3
  • Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 4
  • Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 5
  • Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 6
  • Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 7
  • Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 8
  • Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 9
  • Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 10
  • Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 11
  • Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615770
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка
5 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296617164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
DISCOVERY
Жанр
Диско
Трек-лист
One More Time, Aerodynamic, Digital Love, Harder, Better, Faster, Stronger, Crescendolls, Nightvision, Superheroes, High Life, Something About Us, Voyager, Veridis Quo, Short Circuit, Face To Face, Too Long
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка

Переиздание на двойном 180-граммовом виниле альбома "Discovery" — второго студийного лонгплея французского электронного дуэта Daft Punk, выпущенного в марте 2001 года студией Virgin Records. Discovery - второй студийный альбом французского электронного дуэта Daft Punk, выпущенный в 3 марта 2001 года студией Virgin Records. Ознаменовал собой переход звучания от Чикаго-хауса, которым коллектив прославился до этого, к диско, ню-диско, гэридж-хаусу и хаусу, вдохновлённому синтипопом. Альбом послужил саундтреком к аниме-фильму «Интерстелла 5555: 5стория 5екретной 5олнечной 5истемы», в создании которого приняли участие Лэйдзи Мацумото и кинокомпания Toei Animation. Видеоклипы для каждой композиции составляют единый фильм о похищении и пребывании на Земле инопланетной музыкальной группы. Discovery был признан концептуальным альбомом в рецензиях журналов New Musical Express и Spin. Первоначальное издание альбома включало в себя членскую карточку «Daft Club», на которой содержался код для доступа к специальному сайту, на котором были размещены неизданные ремиксы и записи живых выступлений, впоследствии выпущенных на одноимённом альбоме и Alive 1997.

Отзывы о товаре Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296617164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
DISCOVERY
Жанр
Диско
Трек-лист
One More Time, Aerodynamic, Digital Love, Harder, Better, Faster, Stronger, Crescendolls, Nightvision, Superheroes, High Life, Something About Us, Voyager, Veridis Quo, Short Circuit, Face To Face, Too Long
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на двойном 180-граммовом виниле альбома "Discovery" — второго студийного лонгплея французского электронного дуэта Daft Punk, выпущенного в марте 2001 года студией Virgin Records. Discovery - второй студийный альбом французского электронного дуэта Daft Punk, выпущенный в 3 марта 2001 года студией Virgin Records. Ознаменовал собой переход звучания от Чикаго-хауса, которым коллектив прославился до этого, к диско, ню-диско, гэридж-хаусу и хаусу, вдохновлённому синтипопом. Альбом послужил саундтреком к аниме-фильму «Интерстелла 5555: 5стория 5екретной 5олнечной 5истемы», в создании которого приняли участие Лэйдзи Мацумото и кинокомпания Toei Animation. Видеоклипы для каждой композиции составляют единый фильм о похищении и пребывании на Земле инопланетной музыкальной группы. Discovery был признан концептуальным альбомом в рецензиях журналов New Musical Express и Spin. Первоначальное издание альбома включало в себя членскую карточку «Daft Club», на которой содержался код для доступа к специальному сайту, на котором были размещены неизданные ремиксы и записи живых выступлений, впоследствии выпущенных на одноимённом альбоме и Alive 1997.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка - купить по цене 5910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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