Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Daft Punk - Discovery (0190296617164) виниловая пластинка
Переиздание на двойном 180-граммовом виниле альбома "Discovery" — второго студийного лонгплея французского электронного дуэта Daft Punk, выпущенного в марте 2001 года студией Virgin Records. Discovery - второй студийный альбом французского электронного дуэта Daft Punk, выпущенный в 3 марта 2001 года студией Virgin Records. Ознаменовал собой переход звучания от Чикаго-хауса, которым коллектив прославился до этого, к диско, ню-диско, гэридж-хаусу и хаусу, вдохновлённому синтипопом. Альбом послужил саундтреком к аниме-фильму «Интерстелла 5555: 5стория 5екретной 5олнечной 5истемы», в создании которого приняли участие Лэйдзи Мацумото и кинокомпания Toei Animation. Видеоклипы для каждой композиции составляют единый фильм о похищении и пребывании на Земле инопланетной музыкальной группы. Discovery был признан концептуальным альбомом в рецензиях журналов New Musical Express и Spin. Первоначальное издание альбома включало в себя членскую карточку «Daft Club», на которой содержался код для доступа к специальному сайту, на котором были размещены неизданные ремиксы и записи живых выступлений, впоследствии выпущенных на одноимённом альбоме и Alive 1997.
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