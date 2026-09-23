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Joe Bonamassa - Tales Of Time (0711574939718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Bonamassa - Tales Of Time (0711574939718) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Bonamassa, Joe, Tales Of Time (0711574939718) - фото 1
Виниловая пластинка Bonamassa, Joe, Tales Of Time (0711574939718) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Bonamassa, Joe, Tales Of Time (0711574939718) - фото 1
  • Виниловая пластинка Bonamassa, Joe, Tales Of Time (0711574939718) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615760
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joe Bonamassa - Tales Of Time (0711574939718) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Bonamassa - Tales Of Time (0711574939718) виниловая пластинка

Tales Of Time — это концертный альбом с исполнением последнего студийного альбома гитариста-виртуоза Джо Бонамассы Time Clocks. Выступление было снято в августе 2022 года в знаменитом амфитеатре Red Rocks в Колорадо.

Отзывы о товаре Joe Bonamassa - Tales Of Time (0711574939718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Tales Of Time — это концертный альбом с исполнением последнего студийного альбома гитариста-виртуоза Джо Бонамассы Time Clocks. Выступление было снято в августе 2022 года в знаменитом амфитеатре Red Rocks в Колорадо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Bonamassa - Tales Of Time (0711574939718) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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