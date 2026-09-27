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Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля купить с доставкой в Москве
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Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля

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Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля - фото 1
Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля - фото 2
Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля - фото 3
Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля - фото 4
Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля - фото 5
Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля - фото 6
Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля - фото 1
  • Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля - фото 2
  • Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля - фото 3
  • Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля - фото 4
  • Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля - фото 5
  • Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля - фото 6
  • Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615635
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля

Штативный адаптер Veber для бинокля предназначен для удобной стыковки биноклей с Porro-призмами с передним расположением штативного гнезда 1/4 дюйма со стандартными штативами с крепежным винтом 1/4 дюйма.

Отзывы о товаре Штативный адаптер Veber BA 70 для бинокля




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Штативный адаптер Veber для бинокля предназначен для удобной стыковки биноклей с Porro-призмами с передним расположением штативного гнезда 1/4 дюйма со стандартными штативами с крепежным винтом 1/4 дюйма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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