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Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный купить с доставкой в Москве
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Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный

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Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный - фото 1
Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный - фото 2
Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный - фото 3
Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный - фото 4
Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный - фото 5
Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
  • Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный - фото 1
  • Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный - фото 2
  • Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный - фото 3
  • Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный - фото 4
  • Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный - фото 5
  • Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614791
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
18х7х1
Вес, г.
95

Описание товара Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный

Водонепроницаемый чехол для телефона Ugreen LP186 выдерживает погружение в воду на глубину до 30 метров. Надежная конструкция замка позволяет легко открывать и закрывать чехол, не допуская попадания внутрь пыли, снега, песка, грязи и особенно воды. Идеально подходит для плавания, рыбалки, гребли, подводного плавания, катания на лодках, серфинга, каякинга и других видов активного отдыха. Чехол позволяет вам управлять всеми функциями сенсорного экрана, доставать телефон не нужно. Прозрачное окно спереди и сзади обеспечивает легкий доступ к фото и видео, ответу на звонок. Подходит для смартфонов с диагональю от 4 до 6.5 дюймов. В комплект входит удобный шейный ремешок, чтобы вы смогли повесить чехол на шею во время серфинга, катания на лодке, обеспечив дополнительное удобство при ношении на пляже или в бассейне.

Отзывы о товаре Чехол водонепроницаемый UGREEN LP186 (60959) Waterproof Phone Pouch для телефона. черный/прозрачный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Водонепроницаемый чехол для телефона Ugreen LP186 выдерживает погружение в воду на глубину до 30 метров. Надежная конструкция замка позволяет легко открывать и закрывать чехол, не допуская попадания внутрь пыли, снега, песка, грязи и особенно воды. Идеально подходит для плавания, рыбалки, гребли, подводного плавания, катания на лодках, серфинга, каякинга и других видов активного отдыха. Чехол позволяет вам управлять всеми функциями сенсорного экрана, доставать телефон не нужно. Прозрачное окно спереди и сзади обеспечивает легкий доступ к фото и видео, ответу на звонок. Подходит для смартфонов с диагональю от 4 до 6.5 дюймов. В комплект входит удобный шейный ремешок, чтобы вы смогли повесить чехол на шею во время серфинга, катания на лодке, обеспечив дополнительное удобство при ношении на пляже или в бассейне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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