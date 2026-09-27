Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614398
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. USB-C хаб позволит расширить возможности планшета, смартфона или ноутбука. В нем предусмотрено 8 портов, а именно RJ-45, USB-C, кард ридер для карт памяти SD и microSD, VGA, 3 порта USB 3.0 и порт для подключения питания. С их помощью можно подключать дополнительную периферию и одновременно заряжать планшет, смартфон или ноутбук, если в нем предусмотрена функция заряда через порт USB-C.
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. USB-C хаб позволит расширить возможности планшета, смартфона или ноутбука. В нем предусмотрено 8 портов, а именно RJ-45, USB-C, кард ридер для карт памяти SD и microSD, VGA, 3 порта USB 3.0 и порт для подключения питания. С их помощью можно подключать дополнительную периферию и одновременно заряжать планшет, смартфон или ноутбук, если в нем предусмотрена функция заряда через порт USB-C.
Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Адаптер сетевой UGREEN 20265 USB 3.0 Hub with Gigabit Ethernet Adapter Black