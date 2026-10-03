Кабель GreenConnect USB 3.0, 1.0m, AM/AM, черный (GCR-52203)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect USB 3.0, 1.0m, AM/AM, черный (GCR-52203)
Кабель USB АМ / AM идеально подходит для подключения к компьютеру периферийных USB устройств и решения таких ежедневных задач, как синхронизация и сверхбыстрая передача данных. Аксессуар служит для подключения портативной техники с разъемом USB АМ к ноутбукам, компьютерам или разветвителям. Поддерживает технологию Plug & Play: просто работает, не требует установки дополнительного ПО. Этот кабель позволит соединить с ПК принтеры, модемы, камеры и другие периферийные устройства. Благодаря ему вы сможете подключить к вашему ноутбуку кулер для охлаждения, внешний жесткий диск, Smart TV. Характеристики: Пропускная способность интверфейса: USB 3.0 до 5 Гбит/с. Тип разъемов кабеля: AM [штекер] / AM [штекер]. Коннекторы: никелированные. Материал проводника: медь. Экранирование: двойное. Армирование: да. Тип оболочки: экологичный RoHS PVC. Совместимость: с USB 1.0 / 1.1 / 2.0 / 3.0.
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