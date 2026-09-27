Top.Mail.Ru
Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but) - фото 1
Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but) - фото 2
Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but) - фото 3
Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but) - фото 4
Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but) - фото 5
Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but) - фото 6
Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
10000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but) - фото 1
  • Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but) - фото 2
  • Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but) - фото 3
  • Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but) - фото 4
  • Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but) - фото 5
  • Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but) - фото 6
  • Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
810 руб.  1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614170
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GMNG
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
10000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
200

Описание товара Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but)

Мышь GMNG — это превосходный выбор для геймеров, ценящих надежность и точность. С длиной провода 1.8 метра, она обеспечивает комфортное подключение к ПК, не создавая лишних ограничений в движении. Эта мышь разработана специально для правшей, гарантируя удобный и естественный захват. GMNG оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 10000 dpi, что позволяет отслеживать малейшие движения с высочайшей точностью. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает минимальную задержку, что особенно важно в динамичных игровых ситуациях. Элегантный черный цвет придаёт мыши стильный и универсальный внешний вид, который идеально впишется в любой игровой сетап. Бренд GMNG известен своим вниманием к качеству и деталям, и эта модель не исключение. Мышь GMNG — это надежный инструмент для любого геймера, стремящегося к превосходным результатам.

Отзывы о товаре Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GMNG
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
10000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь GMNG — это превосходный выбор для геймеров, ценящих надежность и точность. С длиной провода 1.8 метра, она обеспечивает комфортное подключение к ПК, не создавая лишних ограничений в движении. Эта мышь разработана специально для правшей, гарантируя удобный и естественный захват. GMNG оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 10000 dpi, что позволяет отслеживать малейшие движения с высочайшей точностью. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает минимальную задержку, что особенно важно в динамичных игровых ситуациях. Элегантный черный цвет придаёт мыши стильный и универсальный внешний вид, который идеально впишется в любой игровой сетап. Бренд GMNG известен своим вниманием к качеству и деталям, и эта модель не исключение. Мышь GMNG — это надежный инструмент для любого геймера, стремящегося к превосходным результатам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь GMNG XM007 черный/серый (7but) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...