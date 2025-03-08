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Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue

7 Отзывы
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Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 1
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 2
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 3
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 4
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 5
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 6
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 7
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 8
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 1
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 2
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 3
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 4
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 5
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 6
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 7
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 8
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
6 060 руб.  7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613856
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
синий
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х20
Вес, г.
440

Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue

Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue Беспроводные наушники Tune 720BT позволяют наслаждаться чистым звучанием басов JBL Pure Bass. Беспроводная передача высококачественного звука со смартфона без проводов с помощью новейшей технологии Bluetooth. Загрузите бесплатное приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук на свой вкус с помощью эквалайзера. Голосовые подсказки на выбранном вами языке помогут вам разобраться с функциями Tune 720BT. Наслаждайтесь звуком в течение всего дня благодаря 76 часам автономной работы и заряжайте аккумулятор всего за 2 часа с помощью удобного USB-C кабеля. А быстрая 5-минутная зарядка дает вам 3 дополнительных часа музыки. Легко управляйте звуком и звонками через наушники с помощью удобных кнопок на чаше. Благодаря возможности одновременного подключения двух устройств по Bluetooth вы не пропустите ни одного звонка на телефоне во время просмотра видео на планшете.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue

Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все подошло.Работает без проблем,продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошо держат заряд, работают на достаточном расстоянии - в пределах трёх комнатной квартиры. Дочери нравится, слушает музыку и аудиокниги параллельно моет посуду,готовит, убирается. Даже стихи учит с помощью наушников. Надолго ли хватит, пока не знаю в пользовании несколько месяцев.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошие. Звук тоже
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Павел А.

Достоинства:


Комментарий:
качество пластика отличное. Звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Бондаренко Наталья Викторовна

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Зкуз высший класс!
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Вче хорошо, упаковка добротная, судя по офф сайту жто оригинал, наушники сидят хорошо, звук отличный, с подключением тоже проблем нет
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные, оригинальные наушники, звук замечательный, цвет сочный)



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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
синий
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue Беспроводные наушники Tune 720BT позволяют наслаждаться чистым звучанием басов JBL Pure Bass. Беспроводная передача высококачественного звука со смартфона без проводов с помощью новейшей технологии Bluetooth. Загрузите бесплатное приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук на свой вкус с помощью эквалайзера. Голосовые подсказки на выбранном вами языке помогут вам разобраться с функциями Tune 720BT. Наслаждайтесь звуком в течение всего дня благодаря 76 часам автономной работы и заряжайте аккумулятор всего за 2 часа с помощью удобного USB-C кабеля. А быстрая 5-минутная зарядка дает вам 3 дополнительных часа музыки. Легко управляйте звуком и звонками через наушники с помощью удобных кнопок на чаше. Благодаря возможности одновременного подключения двух устройств по Bluetooth вы не пропустите ни одного звонка на телефоне во время просмотра видео на планшете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все подошло.Работает без проблем,продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошо держат заряд, работают на достаточном расстоянии - в пределах трёх комнатной квартиры. Дочери нравится, слушает музыку и аудиокниги параллельно моет посуду,готовит, убирается. Даже стихи учит с помощью наушников. Надолго ли хватит, пока не знаю в пользовании несколько месяцев.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошие. Звук тоже
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Павел А.

Достоинства:


Комментарий:
качество пластика отличное. Звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Бондаренко Наталья Викторовна

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Зкуз высший класс!
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Вче хорошо, упаковка добротная, судя по офф сайту жто оригинал, наушники сидят хорошо, звук отличный, с подключением тоже проблем нет
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные, оригинальные наушники, звук замечательный, цвет сочный)


Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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