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Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация)

8 Отзывы
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Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 1
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 2
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 3
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 4
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 5
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 6
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 7
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 8
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 9
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 10
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 11
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 12
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 13
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 14
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 15
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 16
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 17
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 18
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 19
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 20
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 21
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 22
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 23
Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 1
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 2
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 3
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 4
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 5
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 6
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 7
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 8
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 9
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 10
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 11
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 12
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 13
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 14
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 15
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 16
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 17
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 18
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 19
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 20
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 21
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 22
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 23
  • Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613193
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Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
100
Кол-во слотов для зарядки
2
Напряжение, В
4.35
Особенности
Защита от короткого замыкания
Световая индикация
Да
Форм-фактор
AAAA, AAA, AA, C, D
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
100

Описание товара Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация)

Armytek Uni C2 – универсальное зарядное устройство с поддержкой IMR, Li-Ion 4.2V, Li-Ion 4.35V, Ni-MH, Ni-Cd и Li-FePO4 аккумуляторов. С помощью него Вы можете заряжать одновременно аккумуляторы разных типов, благодаря тому, что напряжение подается отдельно на каждый канал. С помощью одной кнопки Вы легко сможете выбрать тип батареи и ток заряда. Устройство автоматически запоминает последний использованный тип аккумулятора, что очень удобно для быстрого запуска при следующем включении и в случае отключения электричества. Зарядное устройство изготовлено из огнестойких материалов и предназначено для прекрасного теплоотвода. Автомобильный адаптер в комплекте для быстрой зарядки в автомобиле.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Исаак М.

Достоинства:


Комментарий:
доволен покупкой, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Людмила А.

Достоинства:


Комментарий:
уехало на сво ,фото и как работает нет
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
лучшее зарядное устройство!!!! рекомендую!!!!
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
Моё честное мнение: зарядка для полных "дураков" (прошу не принимать это, за оскорбление личностей, чисто в техническом плане). Вставил включил, подошёл посмотрел, горят все зелененьким выключил и пошел. Никаких тестовых функций нет от слова совсем!!! Выбор тока почему-то остается 500мА. Ни на ёмкость, ни на разряд-заряд даже и не мечтайте!!!! Фсё, это было моё честное мнение. Работаю с зарядными более 10 лет, так, что извините за прямоту!!!!! Всем пока!. Продавец к этому отношения не имеет никакого, и перестаньте ругать продавцов, они продают, а не производят эти приборы!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее зарядное устройство
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Бомбезное зарядное устройство как и продукция данного бренда, ТОПЧИК
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
В целом сделано очень качественно; диоды хорошо информируют о заряде батарей, умеет лечить просевшие и уснувшие, очень хорошо всё по стыкам: резиновые ножки очень хорошо прилипают к поверхности стола, ничего не ёрзает, лежит как вкопанный. Есть система охлаждения с зайди. Но расстроило, что имея название - *Универсальное* не вмещает как я уже понял много батарей сегмента 21700 на 5000 ампер/ч. из доступного ценового ряда. А Родные Армитек очень дорогие аккумуляторы. PS: Поменял бы на такое же, способное заряжать высокотоковые аккумуляторы типа Panasonic, как на фото. Вопрос продавцу: это возможно??? Если - Да, то какую модель предложите? ____________________________ Прошло три недели: От вас никакой реакции на мой отзыв - печально, обратная связь отсутствует.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2024
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Получил то что ожидал и то ,что искал.Опробывал каждую секцтю одним аккумулятором зарядный ток идёт тоесть устройство исправно.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
100
Кол-во слотов для зарядки
2
Напряжение, В
4.35
Особенности
Защита от короткого замыкания
Световая индикация
Да
Форм-фактор
AAAA, AAA, AA, C, D
Страна производитель
Китай
Описание
Armytek Uni C2 – универсальное зарядное устройство с поддержкой IMR, Li-Ion 4.2V, Li-Ion 4.35V, Ni-MH, Ni-Cd и Li-FePO4 аккумуляторов. С помощью него Вы можете заряжать одновременно аккумуляторы разных типов, благодаря тому, что напряжение подается отдельно на каждый канал. С помощью одной кнопки Вы легко сможете выбрать тип батареи и ток заряда. Устройство автоматически запоминает последний использованный тип аккумулятора, что очень удобно для быстрого запуска при следующем включении и в случае отключения электричества. Зарядное устройство изготовлено из огнестойких материалов и предназначено для прекрасного теплоотвода. Автомобильный адаптер в комплекте для быстрой зарядки в автомобиле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Исаак М.

Достоинства:


Комментарий:
доволен покупкой, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Людмила А.

Достоинства:


Комментарий:
уехало на сво ,фото и как работает нет
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
лучшее зарядное устройство!!!! рекомендую!!!!
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
Моё честное мнение: зарядка для полных "дураков" (прошу не принимать это, за оскорбление личностей, чисто в техническом плане). Вставил включил, подошёл посмотрел, горят все зелененьким выключил и пошел. Никаких тестовых функций нет от слова совсем!!! Выбор тока почему-то остается 500мА. Ни на ёмкость, ни на разряд-заряд даже и не мечтайте!!!! Фсё, это было моё честное мнение. Работаю с зарядными более 10 лет, так, что извините за прямоту!!!!! Всем пока!. Продавец к этому отношения не имеет никакого, и перестаньте ругать продавцов, они продают, а не производят эти приборы!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее зарядное устройство
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Бомбезное зарядное устройство как и продукция данного бренда, ТОПЧИК
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
В целом сделано очень качественно; диоды хорошо информируют о заряде батарей, умеет лечить просевшие и уснувшие, очень хорошо всё по стыкам: резиновые ножки очень хорошо прилипают к поверхности стола, ничего не ёрзает, лежит как вкопанный. Есть система охлаждения с зайди. Но расстроило, что имея название - *Универсальное* не вмещает как я уже понял много батарей сегмента 21700 на 5000 ампер/ч. из доступного ценового ряда. А Родные Армитек очень дорогие аккумуляторы. PS: Поменял бы на такое же, способное заряжать высокотоковые аккумуляторы типа Panasonic, как на фото. Вопрос продавцу: это возможно??? Если - Да, то какую модель предложите? ____________________________ Прошло три недели: От вас никакой реакции на мой отзыв - печально, обратная связь отсутствует.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2024
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Получил то что ожидал и то ,что искал.Опробывал каждую секцтю одним аккумулятором зарядный ток идёт тоесть устройство исправно.


Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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