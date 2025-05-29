Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация)
Armytek Uni C2 – универсальное зарядное устройство с поддержкой IMR, Li-Ion 4.2V, Li-Ion 4.35V, Ni-MH, Ni-Cd и Li-FePO4 аккумуляторов. С помощью него Вы можете заряжать одновременно аккумуляторы разных типов, благодаря тому, что напряжение подается отдельно на каждый канал. С помощью одной кнопки Вы легко сможете выбрать тип батареи и ток заряда. Устройство автоматически запоминает последний использованный тип аккумулятора, что очень удобно для быстрого запуска при следующем включении и в случае отключения электричества. Зарядное устройство изготовлено из огнестойких материалов и предназначено для прекрасного теплоотвода. Автомобильный адаптер в комплекте для быстрой зарядки в автомобиле.
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Достоинства:
Комментарий:
доволен покупкой, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
уехало на сво ,фото и как работает нет
Достоинства:
Комментарий:
лучшее зарядное устройство!!!! рекомендую!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Моё честное мнение: зарядка для полных "дураков" (прошу не принимать это, за оскорбление личностей, чисто в техническом плане). Вставил включил, подошёл посмотрел, горят все зелененьким выключил и пошел. Никаких тестовых функций нет от слова совсем!!! Выбор тока почему-то остается 500мА. Ни на ёмкость, ни на разряд-заряд даже и не мечтайте!!!! Фсё, это было моё честное мнение. Работаю с зарядными более 10 лет, так, что извините за прямоту!!!!! Всем пока!. Продавец к этому отношения не имеет никакого, и перестаньте ругать продавцов, они продают, а не производят эти приборы!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
хорошее зарядное устройство
Достоинства:
Комментарий:
Бомбезное зарядное устройство как и продукция данного бренда, ТОПЧИК
Достоинства:
Комментарий:
В целом сделано очень качественно; диоды хорошо информируют о заряде батарей, умеет лечить просевшие и уснувшие, очень хорошо всё по стыкам: резиновые ножки очень хорошо прилипают к поверхности стола, ничего не ёрзает, лежит как вкопанный. Есть система охлаждения с зайди. Но расстроило, что имея название - *Универсальное* не вмещает как я уже понял много батарей сегмента 21700 на 5000 ампер/ч. из доступного ценового ряда. А Родные Армитек очень дорогие аккумуляторы. PS: Поменял бы на такое же, способное заряжать высокотоковые аккумуляторы типа Panasonic, как на фото. Вопрос продавцу: это возможно??? Если - Да, то какую модель предложите? ____________________________ Прошло три недели: От вас никакой реакции на мой отзыв - печально, обратная связь отсутствует.
Достоинства:
Комментарий:
Получил то что ожидал и то ,что искал.Опробывал каждую секцтю одним аккумулятором зарядный ток идёт тоесть устройство исправно.
Отзывы о товаре Зарядное устройство Armytek Uni C2, универсальное 2 канальное(1А для каждого канала/LED индикация)
Достоинства:
Комментарий:
доволен покупкой, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
уехало на сво ,фото и как работает нет
Достоинства:
Комментарий:
лучшее зарядное устройство!!!! рекомендую!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Моё честное мнение: зарядка для полных "дураков" (прошу не принимать это, за оскорбление личностей, чисто в техническом плане). Вставил включил, подошёл посмотрел, горят все зелененьким выключил и пошел. Никаких тестовых функций нет от слова совсем!!! Выбор тока почему-то остается 500мА. Ни на ёмкость, ни на разряд-заряд даже и не мечтайте!!!! Фсё, это было моё честное мнение. Работаю с зарядными более 10 лет, так, что извините за прямоту!!!!! Всем пока!. Продавец к этому отношения не имеет никакого, и перестаньте ругать продавцов, они продают, а не производят эти приборы!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
хорошее зарядное устройство
Достоинства:
Комментарий:
Бомбезное зарядное устройство как и продукция данного бренда, ТОПЧИК
Достоинства:
Комментарий:
В целом сделано очень качественно; диоды хорошо информируют о заряде батарей, умеет лечить просевшие и уснувшие, очень хорошо всё по стыкам: резиновые ножки очень хорошо прилипают к поверхности стола, ничего не ёрзает, лежит как вкопанный. Есть система охлаждения с зайди. Но расстроило, что имея название - *Универсальное* не вмещает как я уже понял много батарей сегмента 21700 на 5000 ампер/ч. из доступного ценового ряда. А Родные Армитек очень дорогие аккумуляторы. PS: Поменял бы на такое же, способное заряжать высокотоковые аккумуляторы типа Panasonic, как на фото. Вопрос продавцу: это возможно??? Если - Да, то какую модель предложите? ____________________________ Прошло три недели: От вас никакой реакции на мой отзыв - печально, обратная связь отсутствует.
Достоинства:
Комментарий:
Получил то что ожидал и то ,что искал.Опробывал каждую секцтю одним аккумулятором зарядный ток идёт тоесть устройство исправно.