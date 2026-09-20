Зарядное устройство Nitecore UCN2PRO с 2 слотами для аккумуляторов
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Зарядное устройство Nitecore UCN2PRO с 2 слотами для аккумуляторов
Одним из важных качеств зарядного UCN2 PRO, является сравнительно небольшой вес, который одновременно сочетается с расширенной функциональностью, в результате позволяет носить его с собой как в специальном снаряжении рядом с фототехникой, или же хранить в кармане или бардачке автомобиля. Также стоит отметить уникальную портативность, позволяющую ей работать не только от сети через адаптер, но и от альтернативного источника питания, таких как, солнечные панели, Power Bank и автомобильные адаптеры, к примеру, Nitecore VCL10. Несмотря на работу от портативного источника питания, UCN2 PRO также обеспечивает два режима заряжания. Одним из которых выступает Quick Charge, и гарантирует полную зарядку двух аккумуляторов всего за 3.5 часа с исходящей силой тока до 1200mAh.
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