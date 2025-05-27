Зарядное устройство Armytek Handy C2 Pro 2 канальное
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%1 330 руб. 2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 613190
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Кол-во слотов для зарядки
2
Особенности
быстрая зарядка, защита от короткого замыкания
Световая индикация
Да
Форм-фактор
AA, AAA, AAAA, 10440, 14500, 16340, 18350, 18650, 18700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
100
Описание товара Зарядное устройство Armytek Handy C2 Pro 2 канальное
Количество каналов заряда, шт 2 Ток заряда 1A/ 0.5A Индикатор светодиодные Аккумуляторы в комплекте нет Тип заряжаемых аккумуляторов Li-Ion, Ni-Mh Питание микро-USB Типоразмер заряжаемых аккумуляторов AA, AAA, AAAA, 10440, 14500, 16340, 18350, 18650, 18700
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Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Кол-во слотов для зарядки
2
Особенности
быстрая зарядка, защита от короткого замыкания
Световая индикация
Да
Форм-фактор
AA, AAA, AAAA, 10440, 14500, 16340, 18350, 18650, 18700
Страна производитель
Китай
Количество каналов заряда, шт 2 Ток заряда 1A/ 0.5A Индикатор светодиодные Аккумуляторы в комплекте нет Тип заряжаемых аккумуляторов Li-Ion, Ni-Mh Питание микро-USB Типоразмер заряжаемых аккумуляторов AA, AAA, AAAA, 10440, 14500, 16340, 18350, 18650, 18700
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, 18650 от того же армитек быстро зарядила)
Достоинства:
Комментарий:
отличный зарядник для батареек, пользуюсь больше двух лет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зарядка с функцией павербанка, свою задачу выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая фирменная зарядка. функционал достаточный работает и как повербанк. 2 канала. сбоку удерживают лепестки аккумулятор. мелочь а приятно. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
одна батарея входит вторая нет
Достоинства:
Комментарий:
Читал описание от C4, там usb-c, почему то решил что С2 отличается только количеством слотов под аккумуляторы, оказалось - нет, проклятый microusb. Комплектный провод - короткий и ужасный по качеству. Сразу на выброс. Зачем то зарядник через ~пол минуты приглушает светодиоды, днем их становится практически не видно. После полного заряда аккумов через какоето время выключается полностью, приходится передергивать аккумы, после передергивания всегда определяет что аккум еще можно подзарядить и начинает их дозаряжать. Взял как компактный зарядник/банку для edc/поездок в авто, чтобы заряжать аккумы для wizard\'ов. (магнитные зарядники заряжают аккумы от силы на 2/3, поэтому заявленные часы визарды не светят)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично - заряжает быстро и наглядно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. С 18650 все норм. Заряжаться и подзаряжают сотик. Пробовал вставить акумы формата ААА на 2700мач берут заряд, но от них телефон не заряжает.
Достоинства:
Комментарий:
Оптимальный вариант в поход на несколько дней. Использую Зарядное с аккумуляторами 18650 как повербанк, а на заброске заряжаю эти же аккумы от более емкого, но тяжелого повербанка.
Достоинства:
Комментарий:
Задумка классная, фонарь можно зарядить и телефон. Минус почему не type C и нельзя росмотреть заряд, сделали б кнопку как на АКБ для шуруповерта... И выглядит как то из дешовенького пластика...
Зарядное устройство Armytek Handy C2 Pro 2 канальное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зарядное устройство Armytek Handy C2 Pro 2 канальное
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, 18650 от того же армитек быстро зарядила)
Достоинства:
Комментарий:
отличный зарядник для батареек, пользуюсь больше двух лет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зарядка с функцией павербанка, свою задачу выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая фирменная зарядка. функционал достаточный работает и как повербанк. 2 канала. сбоку удерживают лепестки аккумулятор. мелочь а приятно. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
одна батарея входит вторая нет
Достоинства:
Комментарий:
Читал описание от C4, там usb-c, почему то решил что С2 отличается только количеством слотов под аккумуляторы, оказалось - нет, проклятый microusb. Комплектный провод - короткий и ужасный по качеству. Сразу на выброс. Зачем то зарядник через ~пол минуты приглушает светодиоды, днем их становится практически не видно. После полного заряда аккумов через какоето время выключается полностью, приходится передергивать аккумы, после передергивания всегда определяет что аккум еще можно подзарядить и начинает их дозаряжать. Взял как компактный зарядник/банку для edc/поездок в авто, чтобы заряжать аккумы для wizard\'ов. (магнитные зарядники заряжают аккумы от силы на 2/3, поэтому заявленные часы визарды не светят)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично - заряжает быстро и наглядно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. С 18650 все норм. Заряжаться и подзаряжают сотик. Пробовал вставить акумы формата ААА на 2700мач берут заряд, но от них телефон не заряжает.
Достоинства:
Комментарий:
Оптимальный вариант в поход на несколько дней. Использую Зарядное с аккумуляторами 18650 как повербанк, а на заброске заряжаю эти же аккумы от более емкого, но тяжелого повербанка.
Достоинства:
Комментарий:
Задумка классная, фонарь можно зарядить и телефон. Минус почему не type C и нельзя росмотреть заряд, сделали б кнопку как на АКБ для шуруповерта... И выглядит как то из дешовенького пластика...