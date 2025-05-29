Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное
Uni C4 – универсальное зарядное устройство с интеллектуальным автоопределением типа аккумулятора, уровня заряда и оптимального тока. Одновременно заряжает до 4 аккумуляторов разного типа током до 2А. Отдельная кнопка для каждого канала обеспечивает простое ручное управление. Автомобильный адаптер в комплекте. Поддержка аккумуляторов IMR/Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd, LiFePO4 и Ni-Zn. Быстрая зарядка током до 2А. Простой выбор типа аккумулятора и зарядного тока с помощью одной кнопки на каждый канал. Многоцветная светодиодная индикация с ночным режимом и 5 диодов на канал. Функция активации сильно разряженного и спящего аккумулятора безопасным током 0.1А. Сохранение фактического (актуального) типа аккумулятора для восстановления после отключения электричества. Aвтоопределение плохих аккумуляторов, установки в неверной полярности и неперезаряжаемых батареек. Возможность ручного выбора настроек для безопасного тока и типа аккумулятора, который был определен как плохой
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Достоинства:
Комментарий:
доволен покупкой, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
уехало на сво ,фото и как работает нет
Достоинства:
Комментарий:
лучшее зарядное устройство!!!! рекомендую!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Моё честное мнение: зарядка для полных "дураков" (прошу не принимать это, за оскорбление личностей, чисто в техническом плане). Вставил включил, подошёл посмотрел, горят все зелененьким выключил и пошел. Никаких тестовых функций нет от слова совсем!!! Выбор тока почему-то остается 500мА. Ни на ёмкость, ни на разряд-заряд даже и не мечтайте!!!! Фсё, это было моё честное мнение. Работаю с зарядными более 10 лет, так, что извините за прямоту!!!!! Всем пока!. Продавец к этому отношения не имеет никакого, и перестаньте ругать продавцов, они продают, а не производят эти приборы!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
хорошее зарядное устройство
Достоинства:
Комментарий:
Бомбезное зарядное устройство как и продукция данного бренда, ТОПЧИК
Достоинства:
Комментарий:
В целом сделано очень качественно; диоды хорошо информируют о заряде батарей, умеет лечить просевшие и уснувшие, очень хорошо всё по стыкам: резиновые ножки очень хорошо прилипают к поверхности стола, ничего не ёрзает, лежит как вкопанный. Есть система охлаждения с зайди. Но расстроило, что имея название - *Универсальное* не вмещает как я уже понял много батарей сегмента 21700 на 5000 ампер/ч. из доступного ценового ряда. А Родные Армитек очень дорогие аккумуляторы. PS: Поменял бы на такое же, способное заряжать высокотоковые аккумуляторы типа Panasonic, как на фото. Вопрос продавцу: это возможно??? Если - Да, то какую модель предложите? ____________________________ Прошло три недели: От вас никакой реакции на мой отзыв - печально, обратная связь отсутствует.
Достоинства:
Комментарий:
Получил то что ожидал и то ,что искал.Опробывал каждую секцтю одним аккумулятором зарядный ток идёт тоесть устройство исправно.
Отзывы о товаре Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное
Достоинства:
Комментарий:
доволен покупкой, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
уехало на сво ,фото и как работает нет
Достоинства:
Комментарий:
лучшее зарядное устройство!!!! рекомендую!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Моё честное мнение: зарядка для полных "дураков" (прошу не принимать это, за оскорбление личностей, чисто в техническом плане). Вставил включил, подошёл посмотрел, горят все зелененьким выключил и пошел. Никаких тестовых функций нет от слова совсем!!! Выбор тока почему-то остается 500мА. Ни на ёмкость, ни на разряд-заряд даже и не мечтайте!!!! Фсё, это было моё честное мнение. Работаю с зарядными более 10 лет, так, что извините за прямоту!!!!! Всем пока!. Продавец к этому отношения не имеет никакого, и перестаньте ругать продавцов, они продают, а не производят эти приборы!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
хорошее зарядное устройство
Достоинства:
Комментарий:
Бомбезное зарядное устройство как и продукция данного бренда, ТОПЧИК
Достоинства:
Комментарий:
В целом сделано очень качественно; диоды хорошо информируют о заряде батарей, умеет лечить просевшие и уснувшие, очень хорошо всё по стыкам: резиновые ножки очень хорошо прилипают к поверхности стола, ничего не ёрзает, лежит как вкопанный. Есть система охлаждения с зайди. Но расстроило, что имея название - *Универсальное* не вмещает как я уже понял много батарей сегмента 21700 на 5000 ампер/ч. из доступного ценового ряда. А Родные Армитек очень дорогие аккумуляторы. PS: Поменял бы на такое же, способное заряжать высокотоковые аккумуляторы типа Panasonic, как на фото. Вопрос продавцу: это возможно??? Если - Да, то какую модель предложите? ____________________________ Прошло три недели: От вас никакой реакции на мой отзыв - печально, обратная связь отсутствует.
Достоинства:
Комментарий:
Получил то что ожидал и то ,что искал.Опробывал каждую секцтю одним аккумулятором зарядный ток идёт тоесть устройство исправно.