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Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное

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Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 1
Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 2
Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 3
Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 4
Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 5
Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 6
Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 7
Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 8
Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 9
Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 10
Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 11
Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 12
Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 1
  • Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 2
  • Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 3
  • Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 4
  • Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 5
  • Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 6
  • Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 7
  • Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 8
  • Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 9
  • Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 10
  • Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 11
  • Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 12
  • Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613194
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Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2000
Кол-во слотов для зарядки
4
Особенности
быстрая зарядка, восстановление емкости, защита от короткого замыкания, защита от переполюсовки
Световая индикация
Да
Форм-фактор
10440, 14500, 16340, 18350, 18650, 18700, 26650, 32650, AA, AAA, AAAA, C, D
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х5
Вес, г.
100

Описание товара Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное

Uni C4 – универсальное зарядное устройство с интеллектуальным автоопределением типа аккумулятора, уровня заряда и оптимального тока. Одновременно заряжает до 4 аккумуляторов разного типа током до 2А. Отдельная кнопка для каждого канала обеспечивает простое ручное управление. Автомобильный адаптер в комплекте. Поддержка аккумуляторов IMR/Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd, LiFePO4 и Ni-Zn. Быстрая зарядка током до 2А. Простой выбор типа аккумулятора и зарядного тока с помощью одной кнопки на каждый канал. Многоцветная светодиодная индикация с ночным режимом и 5 диодов на канал. Функция активации сильно разряженного и спящего аккумулятора безопасным током 0.1А. Сохранение фактического (актуального) типа аккумулятора для восстановления после отключения электричества. Aвтоопределение плохих аккумуляторов, установки в неверной полярности и неперезаряжаемых батареек. Возможность ручного выбора настроек для безопасного тока и типа аккумулятора, который был определен как плохой

Отзывы о товаре Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Исаак М.

Достоинства:


Комментарий:
доволен покупкой, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Людмила А.

Достоинства:


Комментарий:
уехало на сво ,фото и как работает нет
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
лучшее зарядное устройство!!!! рекомендую!!!!
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
Моё честное мнение: зарядка для полных "дураков" (прошу не принимать это, за оскорбление личностей, чисто в техническом плане). Вставил включил, подошёл посмотрел, горят все зелененьким выключил и пошел. Никаких тестовых функций нет от слова совсем!!! Выбор тока почему-то остается 500мА. Ни на ёмкость, ни на разряд-заряд даже и не мечтайте!!!! Фсё, это было моё честное мнение. Работаю с зарядными более 10 лет, так, что извините за прямоту!!!!! Всем пока!. Продавец к этому отношения не имеет никакого, и перестаньте ругать продавцов, они продают, а не производят эти приборы!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее зарядное устройство
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Бомбезное зарядное устройство как и продукция данного бренда, ТОПЧИК
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
В целом сделано очень качественно; диоды хорошо информируют о заряде батарей, умеет лечить просевшие и уснувшие, очень хорошо всё по стыкам: резиновые ножки очень хорошо прилипают к поверхности стола, ничего не ёрзает, лежит как вкопанный. Есть система охлаждения с зайди. Но расстроило, что имея название - *Универсальное* не вмещает как я уже понял много батарей сегмента 21700 на 5000 ампер/ч. из доступного ценового ряда. А Родные Армитек очень дорогие аккумуляторы. PS: Поменял бы на такое же, способное заряжать высокотоковые аккумуляторы типа Panasonic, как на фото. Вопрос продавцу: это возможно??? Если - Да, то какую модель предложите? ____________________________ Прошло три недели: От вас никакой реакции на мой отзыв - печально, обратная связь отсутствует.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2024
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Получил то что ожидал и то ,что искал.Опробывал каждую секцтю одним аккумулятором зарядный ток идёт тоесть устройство исправно.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2000
Кол-во слотов для зарядки
4
Особенности
быстрая зарядка, восстановление емкости, защита от короткого замыкания, защита от переполюсовки
Световая индикация
Да
Форм-фактор
10440, 14500, 16340, 18350, 18650, 18700, 26650, 32650, AA, AAA, AAAA, C, D
Страна производитель
Китай
Описание
Uni C4 – универсальное зарядное устройство с интеллектуальным автоопределением типа аккумулятора, уровня заряда и оптимального тока. Одновременно заряжает до 4 аккумуляторов разного типа током до 2А. Отдельная кнопка для каждого канала обеспечивает простое ручное управление. Автомобильный адаптер в комплекте. Поддержка аккумуляторов IMR/Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd, LiFePO4 и Ni-Zn. Быстрая зарядка током до 2А. Простой выбор типа аккумулятора и зарядного тока с помощью одной кнопки на каждый канал. Многоцветная светодиодная индикация с ночным режимом и 5 диодов на канал. Функция активации сильно разряженного и спящего аккумулятора безопасным током 0.1А. Сохранение фактического (актуального) типа аккумулятора для восстановления после отключения электричества. Aвтоопределение плохих аккумуляторов, установки в неверной полярности и неперезаряжаемых батареек. Возможность ручного выбора настроек для безопасного тока и типа аккумулятора, который был определен как плохой
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Исаак М.

Достоинства:


Комментарий:
доволен покупкой, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Людмила А.

Достоинства:


Комментарий:
уехало на сво ,фото и как работает нет
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
лучшее зарядное устройство!!!! рекомендую!!!!
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
Моё честное мнение: зарядка для полных "дураков" (прошу не принимать это, за оскорбление личностей, чисто в техническом плане). Вставил включил, подошёл посмотрел, горят все зелененьким выключил и пошел. Никаких тестовых функций нет от слова совсем!!! Выбор тока почему-то остается 500мА. Ни на ёмкость, ни на разряд-заряд даже и не мечтайте!!!! Фсё, это было моё честное мнение. Работаю с зарядными более 10 лет, так, что извините за прямоту!!!!! Всем пока!. Продавец к этому отношения не имеет никакого, и перестаньте ругать продавцов, они продают, а не производят эти приборы!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее зарядное устройство
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Бомбезное зарядное устройство как и продукция данного бренда, ТОПЧИК
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
В целом сделано очень качественно; диоды хорошо информируют о заряде батарей, умеет лечить просевшие и уснувшие, очень хорошо всё по стыкам: резиновые ножки очень хорошо прилипают к поверхности стола, ничего не ёрзает, лежит как вкопанный. Есть система охлаждения с зайди. Но расстроило, что имея название - *Универсальное* не вмещает как я уже понял много батарей сегмента 21700 на 5000 ампер/ч. из доступного ценового ряда. А Родные Армитек очень дорогие аккумуляторы. PS: Поменял бы на такое же, способное заряжать высокотоковые аккумуляторы типа Panasonic, как на фото. Вопрос продавцу: это возможно??? Если - Да, то какую модель предложите? ____________________________ Прошло три недели: От вас никакой реакции на мой отзыв - печально, обратная связь отсутствует.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2024
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Получил то что ожидал и то ,что искал.Опробывал каждую секцтю одним аккумулятором зарядный ток идёт тоесть устройство исправно.


Зарядное устройство Armytek Uni C4 4 канальное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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