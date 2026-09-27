Зарядное устройство Fenix ARE-D1
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб.
В наличии
Код товара: 613200
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 560 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2000
Кол-во слотов для зарядки
1
Особенности
защита от переполюсовки
Форм-фактор
10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, AA, AAA, C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
100
Описание товара Зарядное устройство Fenix ARE-D1
Модель Fenix ARE-D1 предназначена для зарядки всего одного аккумулятора. Это компактное устройство совместимо с целой линейкой популярных типов перезаряжаемых элементов питания. Оно подойдет для использования дома или любых путешествий.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2000
Кол-во слотов для зарядки
1
Особенности
защита от переполюсовки
Форм-фактор
10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, AA, AAA, C
Страна производитель
Китай
Модель Fenix ARE-D1 предназначена для зарядки всего одного аккумулятора. Это компактное устройство совместимо с целой линейкой популярных типов перезаряжаемых элементов питания. Оно подойдет для использования дома или любых путешествий.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - стоимость товара 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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